Alle Verbrenner geschlagen: Tesla Model 3 meistverkauftes Auto der EU

Es ist eine echte Premiere, die auch einen großen Umbruch in der Mobilität markiert: Mit dem Tesla Model 3 kann im letzten Monat erstmals ein Elektroauto die Spitze der Neuzulassungen in Europa anführen. Auch in den E-Auto-Charts ist man der Platzhirsch.

Das Tesla Model 3 ist in Europa im September das meistverkaufte Auto

1. Tesla Model 3: 24,591

2. Renault Clio: 18,264

3. Dacia Sandero: 17,988

4. Volkswagen Golf: 17,507

5. Fiat/Abarth 500: 16,349

6. Opel/Vauxhall Corsa: 15,502

7. Peugeot 2008: 14,931

8. Hyundai Tucson: 14,088

9. Peugeot 208: 13,895

10. Renault Captur: 13,715

Auch unter E-Autos der Gewinner

1. Tesla Model 3: 24,419

2. Tesla Model Y: 8,906

3. Volkswagen ID.3: 8,263

4. Renault Zoe: 6,577

5. Skoda Enyaq: 5,913

6. Kia Niro EV: 5,424

7. Fiat 500e: 4,738

8. Volkswagen ID.4: 4,585

9. Peugeot 208e: 4,295

10. Dacia Spring: 4,166

Es sind Traumzahlen für Tesla, die mit einem Blick auf den gesamten Markt eine historische Premiere markieren: Das Tesla Model 3 ist das erste reine Elektroauto, das in Europa in den monatlichen Verkaufszahlen aller PKWs den ersten Platz erringen kann. Das zeigen Auswertungen der britischen Marktspezialisten von JATO Dynamics, die auf den Zulassungsdaten im September basieren. Allerdings: Das Model 3 ist auch das einzige E-Auto, das es in die Top 10 schafft.Wie Electrek in seinem Bericht betont, ist hier zur Einordnung aber auch ein genauer Blick auf Teslas Lieferlogistik wichtig. Das Unternehmen versorgt Europa bisher in Chargen, was zu großen Schwankungen bei den Zulassungszahlen führt. Trotzdem kann man Tesla insgesamt eindrucksvolle Werte attestieren, im Jahresvergleich wurden die Verkaufszahlen in Europa um 77 Prozent gesteigert.Die außergewöhnlich gute Verkaufs-Performance des Model 3 im September zeigt sich auch mit einem Blick auf die E-Auto-Konkurrenz - und hier kann Tesla mit dem Model Y auch gleich noch den zweiten Platz besetzen:Tesla hat für die nächsten Jahre für Europa noch eine Trumpfkarte in der Hand: mit dem Start der Produktion des Model Y in der Gigafactory Berlin wird man die Verfügbarkeit auf dem Kontinent noch einmal deutlich verbessern können. Mit voller Produktionskapazität ist hier gegen Ende nächsten Jahres zu rechnen. Es wird sehr interessant sein, zu beobachten, wie sich die Verkaufszahlen dann entwickeln.