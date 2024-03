Windows 11: Microsoft testet integrierten QR-Generator und mehr

Microsoft testet im Rahmen des Insider-Programms gerade einige neue Funktionen. Mit dabei ist auch ein QR-Generator, der Nutzern das Teilen von Dateien mit Mobilgeräten in Zukunft deutlich einfacher machen könnte.

Neuer Windows Beta-Build

Teilen von Links und Dateien wird einfacher

Etliche Reparaturen

Datei-Explorer: Es wurde ein Problem behoben, durch das der Datei-Explorer beim Start für eine kleine Anzahl von Nutzern abstürzte.

Mehrere Desktops: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Option, auf jedem Desktop ein anderes Hintergrundbild einzustellen, nicht funktionierte.

Suche: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass in der Suche keine App-Ergebnisse mehr angezeigt wurden.

Task-Manager: Es wurde ein Problem behoben, bei dem Prozesse nicht gestoppt wurden, wenn Anwendungen geschlossen wurden, solange der Task-Manager geöffnet war.

Beta-Kanal als Testumgebung

Microsoft hat gestern über seinen Blog die Veröffentlichung des neuen Beta-Builds mit der Versionsnummer 22635.3420 (KB5035953) mitgeteilt. Demzufolge bekommt Windows 11 in Zukunft wohl einige interessante zusätzliche Funktionen. Neben der bereits von uns berichteten Rückkehr der Drag & Drop-Funktion in der Adressleiste des Datei-Explorers gehört wohl auch der Einbau eines integrierten QR-Generators zu den Ergänzungen.Dieser neue QR-Generator soll das Teilen von Webseiten und Dateien aus der Cloud schneller und einfacher machen. Die entsprechende Schaltfläche, um einen Code zu generieren, befindet sich dabei im "Teilen"-Menü des Microsoft-eigenen Edge-Browsers direkt neben dem Button zum Kopieren einer URL. Damit wird vor allem die Weiterleitung von Internetadressen und Dateien auf mobile Geräte deutlich erleichtert.Auch die Taskleiste bekommt im Beta-Build eine Anpassung. Die Stelle, an der Widgets angezeigt werden, wandert links neben das System-Tray. Auch die Größe des Bereiches wird angepasst, sodass Widgets jetzt mehr Platz haben, um Informationen anzuzeigen.Zusätzlich wurden laut Microsoft unter anderem folgende Fehler behoben:Microsoft betont noch einmal, dass der Beta-Kanal ein Ort ist, an dem das Unternehmen eine Vorschau auf neue Funktionen gibt, die nah an dem sind, was über Updates an allgemeine Kunden geliefert werden soll. Das bedeute jedoch nicht, dass jede Funktion, die im Beta-Kanal getestet wird, auch tatsächlich den Weg in die normalen Windows-Versionen findet. Der Erfahrung nach ist dies aber nicht selten der Fall.