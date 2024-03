Dropbox ab sofort im Microsoft Store für Windows 10 und 11 gestartet

Der Cloud-Anbieter Dropbox ist ab sofort mit einer neuen App im Microsoft Store vertreten. Die App steht dort für alle Windows 10 und Windows 11-Nutzer zur Verfügung - sie ist allerdings noch als "Beta-Version" gekennzeichnet.

Vorteil zur Webversion

Laut der Beschreibung sind das alle Funktionen:

Dateien schneller in Dropbox hochladen als über die Website

Direkt über Ihren Desktop auf alle Ihre Inhalte zugreifen

Speicherplatz auf der Festplatte sparen, indem Sie lokale Dateien auf Ihrem Computer ganz einfach nur online in Dropbox speichern lassen

Den Upload-Status und aktuelle Dateiaktivitäten ansehen, indem Sie auf das Dropbox-Symbol in der Taskleiste Ihres PCs klicken

Mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, um sie zu unterzeichnen, sie zum Unterzeichnen zu versenden, den Versionsverlauf einzublenden und mehr - alles von Ihrem Desktop aus

Dropbox - Dateisynchronisation für die Cloud

Das geht aus einer Meldung des Microsoft- und Ex-Dropbox-Entwicklers Rudy Huyn bevor. Die offizielle App ist demnach ab sofort im Microsoft Store verfügbar Wie der integrierte OneDrive-Client bietet auch Dropbox für Windows diverse Funktionen, die die Arbeit mit in der Cloud gespeicherten Dateien erleichtern. Die offizielle App kann beispielsweise Dateien schneller hochladen als die Webversion und spart Speicherplatz, indem sie lokale Dateien für den reinen Onlinemodus in Dropbox auslagert.Darüber hinaus lässt sich der Upload-Status, die letzten Aktivitäten, der Verlauf der Dateiversionen und vieles mehr überprüfen.Die offizielle Dropbox-App ist auf x64- und ARM-Systemen mit Windows 10 und 11 Version 21H2 und neuer (Build-Nummer 19044 oder höher) verfügbar. Wer die Windows 10-App bisher aus anderen Quellen, also direkt bei Dropbox oder zum Beispiel aus dem WinFuture-Downloadcenter bezogen hat, sollte vor dem Test der App-Store-Version die alte Installation löschen.Im Microsoft Store ist die App übrigens weiterhin noch als "Beta-Version" gekennzeichnet.