Windows 10: Microsoft bestätigt Probleme mit Connected Cache

Microsoft hat bestätigt, dass es nach dem Windows 10-Update KB5034203 Probleme mit einer noch im Test befindlichen Caching-Funktion gibt.

Option 1: Konfigurieren Sie den Microsoft Connected Cache-Endpunkt in der DOCacheHost-Richtlinie wie in Cache-Hostname angegeben. Außerdem muss DOCacheHostSource auf 1 gesetzt oder entfernt werden, wie in Cache-Hostname-Quelle angegeben. Beachten Sie, dass die Richtlinien DOCacheHost und DOCacheHostSource standardmäßig keinen Wert haben.

Option 2: Dieses Problem kann auch mithilfe von Gruppenrichtlinien, die über unseren Support-Kanal verfügbar sind, entschärft werden. Organisationen können über Support für Unternehmen Hilfe anfordern.

Das Problem tritt demnach unter Umständen seit dem Februar Patch-Day auf und setzt die neue Funktion außer Kraft. Private Nutzer sind davon nicht betroffen.Laut Microsoft kann es bei einigen Windows 10-Geräten in Unternehmensnetzwerken zu Problemen bei der Verwendung von Microsoft Connected Cache-Knoten kommen, was zu einem Anstieg des Download-Traffics aus dem öffentlichen Internet führt.Microsoft schreibt dazu im Windows Release-Health-Dashboard "Nach der Installation des Windows-Sicherheitsupdates vom Februar 2024 (KB5034763), das am 13. Februar 2024 veröffentlicht wurde, oder späterer Updates können einige Windows-Geräte, die die DHCP-Option 235 zur Erkennung von Microsoft Connected Cache (MCC)-Knoten in ihrem Netzwerk verwenden, die MCC-Knoten möglicherweise nicht nutzen.Stattdessen laden diese Windows-Geräte Updates und Anwendungen aus dem öffentlichen Internet herunter, und IT-Administratoren würden einen erhöhten Download-Traffic feststellen."Microsoft Connected Cache ist eine Funktion (derzeit in der Vorschau), die softwarebasiertes Caching bietet, um "Microsoft-Inhalte" in Unternehmens- oder Bildungsnetzwerken bereitzustellen. Unternehmen können Microsoft Connected Cache nutzen, um Windows-Updates, Office Click-to-Run-Apps, Microsoft 365 App-Updates, Client-Apps und Definitions-Updates für Windows Defender zu verteilen. Internet Service Provider können MCC auch nutzen, um die Bandbreitennutzung für Microsoft-Produkte zu reduzieren.Microsoft sagt, dass die Connected Cache-Funktion für Unternehmen gedacht ist, die sich "in Richtung modernes Management und weg von Configuration Manager Distribution Points bewegen wollen." Der entdeckte Fehler in Windows 10 betrifft Systeme mit den Versionen 21H2 und 22H2. Privatanwender sind von dem Problem nicht betroffen, da Microsoft Connected Cache eine Funktion ist, die speziell für Internetdienstanbieter sowie Unternehmens- und Bildungsumgebungen entwickelt wurde.Microsoft arbeitet daran, das Problem mit den Microsoft Connected Cache-Knoten in Windows 10 zu beheben. Ein Update sollte in einem der kommenden regulären Update erscheinen. In der Zwischenzeit können IT-Administratoren das Problem mit einer der beiden folgenden Optionen entschärfen.