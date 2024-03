Verbessertes Update: Neuer Test für die Windows 11-Wartungspipeline

Microsoft testet mit einem kumulativen Update die Windows 11-Wartungspipeline . Einzelheiten verriet das Windows-Team bislang nicht dazu, es geht aber wieder um weitere Veränderungen am Update-Prozess.

Update-Prozess wird verbessert

Update im Dev-Kanal

Microsoft hat wieder damit begonnen, im Rahmen der Windows 11 Insider-Tests den Update-Prozess zu verbessern.Ein solches Test-Update KB5037135 ist kurz vor dem Wochenende für Nutzer des Dev-Kanals freigegeben worden. Es folgt auf die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Vorschau auf das Windows 11 23H2-Update und trägt die Versionsnummer 26080.1201.Laut der kurzen Veröffentlichungs-Notiz im Windows Blog gibt es keine neuen Funktionen.Da heißt es lediglich: "UPDATE 3/15: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 26080.1201 (KB5037135) für Windows Insider im Dev Channel. Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline zu testen." Es handelt sich dabei um ein kumulatives Update.Wer dem Dev-Kanal beigetreten ist und den vorangegangen Build bisher nicht installiert hat, bekommt dann also auch all die angekündigten Neuerungen jetzt mit ausgeliefert.Da das Windows-Team keine weiteren Informationen dazu herausgibt, wird bereits gerätselt, was dahinterstecken könnte. Vor allem, da es bei den jüngsten Patch-Day-Updates immer wieder Probleme mit der Installation der neuen Versionen gab, liegt der Gedanke nah, dass es diesbezüglich nun Tests gibt.Das Team arbeitet ständig an einer Verbesserung des Update-Prozesses für Windows 11, also für den Aktualisierungs-Mechanismus an sich. Microsoft versucht dabei seit geraumer Zeit, die Updates immer kleiner zu bekommen, damit sie auch dann noch genutzt werden können, wenn nur eine eingeschränkte Internetverbindung besteht.Microsoft testet mit dem erneuten Windows 11 Insider-Update also lediglich weitere Optimierungen für den Update-Prozess, also für die Routine, mit der neue Windows-Updates ausgeliefert werden.