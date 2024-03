Paint-Update für Windows 11 bekommt verbesserte Pinsel und Ebenen

Microsoft ist dabei, der Paint-App neue Funktion zu verpassen. Zunächst gibt es jetzt ein Update, mit dem die Verbesserungen und Ergänzungen getestet werden. Einige der Neuerungen waren schon vor einiger Zeit angekündigt worden.

Microsoft

Bessere Ebenen, Pinsel und mehr

Paint (Version 11.2402.32.0)

Mit diesem Update für Paint wird die Auswahl der Pinselgröße durch einen neuen Größenregler für Stifte, Pinsel und Radiergummis verbessert. Mit dem neuen Größenschieberegler können Sie aus einer breiteren Palette von Größenoptionen wählen und die ausgewählte Größe auf der Leinwand in der Vorschau anzeigen, während Sie den Schieberegler ziehen.

Klicken Sie auf eines der Stift-, Pinsel- oder Radiergummiwerkzeuge, um mit dem Malen zu beginnen. Klicken Sie auf den Schieberegler und ziehen Sie ihn entlang, um verschiedene Größen anzuzeigen und die gewünschte Größe auszuwählen, um mit dem Zeichnen zu beginnen!

Wir verbessern auch die Ebenen, indem wir eine neue Horizontoption zum Ebenenbedienfeld hinzufügen. Mit dieser Option können Sie die Hintergrundfarbe für die Leinwand festlegen. Öffnen Sie das Ebenen-Bedienfeld und klicken Sie auf die Kachel "Hintergrund" am unteren Rand oder verwenden Sie Strg + Umschalt + B, um dies selbst auszuprobieren. Daraufhin wird das Dialogfeld "Farbauswahl" geöffnet, in dem Sie eine beliebige Farbe für den Hintergrund festlegen können. Sie können auch die Option "Hintergrund ausblenden" verwenden, um den Hintergrund vollständig transparent zu machen, oder die Tastenkombination Strg + Umschalt + H verwenden, um den Hintergrund schnell ein- und auszublenden.

Mit der Option "Sichtbare Ebenen kopieren" gibt es eine neue Möglichkeit zum Kopieren. Damit können Sie alle sichtbaren Inhalte ebenenübergreifend kopieren. Um diese Option zu nutzen, wählen Sie einen Bereich mit dem Auswahlwerkzeug aus und rufen Sie das Kontextmenü auf oder verwenden Sie die Tastenkombination Strg + Umschalt + C. Mit "Kopieren" (Strg + C) wird nur der sichtbare Inhalt der aktuellen Ebene kopiert.

Jetzt hat Microsoft die Freigabe der Paint-App gestartet - zumindest für alle Nutzer in den Windows Insider-Kanälen. Diese neue Version bringt Verbesserungen bei Pinseln, Stiften und anderen Werkzeugen zur Bildbearbeitung - im Februar waren bereits die ersten Informationen zu dem Update durchgesickert Daneben gibt es auch Verbesserungen bei den Ebenen. Einige neue Funktionen werden dabei nicht gleich an alle Nutzer verteilt, sondern nach und nach freigegeben. Die neue Versionsnummer lautet 11.2402.32.0.Im Windows-Blog hat Microsoft dazu eine Übersicht über die Änderungen veröffentlicht. Wir haben die Veröffentlichungsnotizen für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Eine der wichtigsten Änderungen ist das Finetuning der Pinsel. In der bisherigen Version gibt es nur die Option, zwischen vier Pinseln aus einem Dropdown-Menü auszuwählen, doch dadurch ist man immer noch eingeschränkt, weil es nicht wirklich anpassbar ist. Das ändert sich jetzt mit einer individuell einstellbaren Pinselgröße.Zum Start der neuen Funktionen in der Windows 11 Paint-App schreibt Microsoft zudem: "Wir beginnen gerade mit der Einführung des oben erwähnten neuen Größenreglers, sodass er möglicherweise noch nicht für alle Insider in den Kanarienvogel- und Entwicklungskanälen verfügbar ist, da wir das Feedback beobachten und sehen wollen, wie er ankommt, bevor wir ihn für alle freigeben."