Probleme mit dem überarbeiteten Windows 10 Zuverlässigkeits-Update

Das neue Windows 10 Zuverlässigkeits-Update KB5001716 halt allem Anschein nach mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. So meldeten Nutzer, dass sie eine Fehlermeldung über ein fehlgeschlagenes Update erhielten, obwohl das Update installiert war.

Das Update-Paket wurde schon vor einigen Tagen erneuert, es ist also möglich, dass ihr das Update bereits erhalten habt oder beziehen könnt. Das Zuverlässigkeits-Update kämpft allerdings derzeit mit seiner Zuverlässigkeit.Eigentlich sollten Windows 10-Nutzer wenig von der Aktualisierungen an sich mitbekommen. Laut Microsoft wird es automatisch auf allen Systemen installiert, die für das Update infrage kommen.Doch Nutzer meldeten, dass sie die Fehleranzeige 0x80070643 zu sehen bekamen. Das Update wird als verfügbar angezeigt, lässt sich aber nicht installieren und wird erneut angeboten.Der Fehlercode 0x80070643 deutet dabei auf ein Problem beim Update hin, sagt aber nichts zur Ursache. Die hat sich aber laut dem Online-Magazin Neowin recht schnell gefunden: Bei den Betroffenen stellte sich heraus, dass das Update KB5001716 bereits installiert war und es so bei dem Versuch von Microsoft, dass Update erneut zu installieren, zu einem Fehler kommt.Die Nutzer-Meldungen dazu unterstellten Microsoft allerdings auch, dass dieses Update für die Windows Update Service-Komponenten "heimlich" installiert werden sollte. Wobei "heimlich" auch oft mit Zwangs-Update gleichgesetzt wird. Dabei ist es schon richtig, dass Microsoft diese Art von Update automatisch ausliefert.KB5001716 ist für alle Update-willigen Windows-Nutzer gedacht und adressiert die Update-Komponenten, sodass eine nahtlose "Update-Erfahrung" sichergestellt wird. Microsoft schreibt aktuell noch in seinem Support-Dokument , dass keine Probleme bekannt sind, die sich auf dieses Update auswirken.