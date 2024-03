Microsoft erprobt weitere Verbesserungen für Windows 11

Microsoft hat im Windows 11 Beta-Kanal eine weitere Aktualisierung veröffentlicht, für die weiteren Insider-Kanäle gibt es noch keine Änderungen. Das Update KB5035950 behebt Probleme und verbessert den Copilot.

Wenig Änderungen für die Beta

Zusammenfassung Windows 11 Beta-Kanal erhält Update KB5035950

Build 22635.3286 jetzt für Beta-Nutzer verfügbar

Wenige Änderungen in neuer Insider Preview

Fehlerbehebungen für Nearby Sharing und explorer.exe

Neue Copilot-Erfahrung wird getestet

Copilot-Symbol ändert Aussehen und wird animiert

Aktionen für Text- und Bildinhalte über Copilot verfügbar

Microsoft hat für diese Woche nur wenige Änderungen im Beta-Kanal für die Windows 11 Insider Preview angekündigt.Der Build 22635.3286 steht ab sofort für die Nutzer des Beta-Kanals zur Verfügung. Die Änderungen könnten schon bald für alle Nutzer freigegeben werden, denn insbesondere was Verbesserungen betrifft, hat Microsoft Test und Freigabe von den großen Updates entkoppelt.Die Informationen stehen wie gehabt nicht in der Knowledge Base, sondern im Windows Blog bereit . Viel ist es aber nicht, was Microsoft anzukündigen hatte. Wir haben die Release-Notes für euch übersetzt. Es gibt zwei Fehlerbehebungen, zum einen für ein Absturzproblem bei der Nearby Sharing-Funktion, zum anderen für Abstürze von explorer.exe.Microsoft schreibt dazu in den Release-Notes: "Wir beginnen mit der Erprobung einer neuen Erfahrung für Copilot in Windows, die Ihnen zeigt, wie Copilot Ihre Arbeit beschleunigen und verbessern kann. Dieses Erlebnis wird angezeigt, wenn Sie Text kopieren - denn Copilot unterstützt hilfreiche Aktionen, die Sie mit Textinhalten durchführen können.In diesem Szenario ändert das Copilot-Symbol sein Aussehen und wird animiert, um anzuzeigen, dass Copilot Ihnen helfen kann. Wenn Sie mit der Maus über das Copilot-Symbol fahren, wird ein Menü mit Aktionen angezeigt, die Sie durchführen können, z. B. den kopierten Text zusammenfassen oder erläutern.Wenn Sie eine Aktion aus dem Menü auswählen, wird Copilot mit der fertigen Aktion gestartet. Wir werden auch die Möglichkeit unterstützen, Copilot zu starten, wenn Sie mit dem Ziehen eines Bildes beginnen - ziehen Sie einfach die Bilddatei auf das Copilot-Symbol in der Taskleiste, und Copilot wird geöffnet. Sie können das Bild dann in das Textfeld in Copilot ziehen und eine Aktion eingeben, die Sie für den Bildinhalt durchführen möchten."