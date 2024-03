Neue Update-Probleme bremsen Patch-Day bei Windows 10-Nutzern aus

Schon kurz nach Veröffentlichung der Updates zum Patch-Day März kamen die Meldungen, dass es bei Windows 10-Nutzern sowie bei Windows-Server-Systemen zu Problemen kommt. Das Update lässt sich nicht per automatischer Update-Funktion installieren.

Fehlermeldung mit dem Code 0xd000034

Alternative: Manuell laden und installieren

Zusammenfassung Windows 10-Nutzer berichten über Installationsprobleme nach Patch-Day

Fehlermeldung 0xd000034 bei automatischer Update-Funktion aufgetreten

Manuelles Starten des Updates KB5035849 bricht frühzeitig ab

Vorrangig Windows Server 2019 und Windows 10 Enterprise LTSC betroffen

Support für betroffene Systeme bis Januar 2029 verlängert

Microsoft verneint bisher Kenntnis von Update-Problemen

Lösungsvorschlag: SSU prüfen, dann KB5035849 manuell installieren

Das berichteten viele Nutzer, die das Windows-Update KB5035849 installieren wollen und nur eine Fehlermeldung erhalten.Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer taucht das Problem allerdings nur auf, wenn die automatische Update-Funktion genutzt wird. Dann wird das Update zunächst regulär angezeigt und lässt sich auch durch Anklicken starten. Die Installation bricht dann aber frühzeitig mit der Fehlermeldung 0xd0000034 ab.Betroffen sind nach den ersten Erkenntnissen vorrangig Systeme, auf denen Windows Server 2019 oder Windows 10 Enterprise LTSC 2019 läuft, die am 9. Januar ihr reguläres Support-Ende erreicht haben und für die der Support um fünf weitere Jahre bis Januar 2029 verlängert wurde. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.Microsoft schreibt aktuell noch in der Knowledge Base, dass ihm "derzeit keine Probleme mit diesem Update bekannt sind." Auch im Windows Release Health Dashboard ist noch nichts Gegenteiliges zu lesen. Einen Tipp gibt es aber: Man sollte, falls das Problem aufgetreten ist, einmal prüfen, ob eventuell ein Servicing Stack Update (SSU) ausstehend ist, bevor das kumulative Update KB5035849 manuell bereitgestellt wird.Das Update steht schon über den Microsoft Update Katalog und über Windows Server Update Services (WSUS) bereit. Wer auch die Probleme beim Versuch zu aktualisieren bekommen hat, sollte am besten versuchen, dass Update über den Microsoft Update Katalog zu laden und manuell zu installieren.