Flight Simulator: Microsoft kündigt neues Deutschland-Update an

Nach der Veröffentlichung erster Flight Simulator-Roadmaps geht Microsoft jetzt ins Detail und spricht über seine neuen Sim- und City-Updates. Gute Nachrichten gibt es dabei für hiesige Hobbypiloten: Aktuell arbeiten die Entwickler an einem Deutschland-Patch.

Von Mannheim bis nach Friedrichshafen

Erste Statistiken zur Dune-Erweiterung

Microsoft hält an seinem kürzlich veröffentlichten Zeitplan fest und legt den Release des technischen Sim Update 15 auf den 26. März 2024. Gleichzeitig kündigt man mögliche Verschiebungen an, sollten die anhaltenden Beta-Tests gravierende Probleme aufzeigen. Bisher gibt sich das Unternehmen allerdings positiv, den Termin einhalten zu können.Zwischen dem 15. und 19. April folgt das mittlerweile sechste City Update, das den Flight Simulator mit einer regionalen Grafikpolitur verbessert. In einem Developer Livestream auf Twitch bestätigten die Entwickler, dass man sich dabei auf die süddeutsche Region konzentrieren wird.Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Esslingen, Kehl, Straßburg und der Flughafen Friedrichshafen (EDNY) erhalten eine optische Frischzellenkur in Form aktualisierter Satellitenbilder und grafisch verbesserter Sehenswürdigkeiten.Microsoft spricht erstmals über die Zahlen der vor etwa drei Wochen ver­öf­fent­lich­ten Dune-Erweiterung . Bis dato verzeichnet der Flight Simulator knapp 2,6 Millionen Sessions auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Zum Start landet das Addon allerdings nur auf Platz 3. Die Downloadzahlen der Erweiterungen für Top Gun Maverick und dem Halo Pelican sahen in einem gleichen Zeitraum besser aus.Nennenswerte Neuigkeiten rund um die Entwicklung des kommenden Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlichten die Redmonder bisher nicht. In diesem Fall wurde lediglich eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Flugzeughersteller Cirrus und dem Designstudio FlightFX angekündigt. Diese kümmern sich unter anderem um eine Integration des Vision-Jets und der SR22/SR20-Baureihe.