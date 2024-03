Vorschau für optionale Windows 11-Updates gestartet - mit Neuerungen

Microsoft hat im Release Preview-Kanal ein Update für Windows 11 herausge­geben - und es gibt wieder neue Funktionen sowohl für die Version 22H2 als auch für 23H2. Es handelt sich um die Vorschau (Release Preview), die zum Patch-Day April an alle Nutzer verteilt wird.

Windows 11 Version 22H2

Changelog

Neu! Dieses Update fügt Ihrem Sperrbildschirm weitere Inhalte hinzu.Neben dem Wetter werden nun auch Sport-, Verkehrs- und Finanzinformationen angezeigt. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm. Beachten Sie, dass diese Funktion möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar ist, da sie schrittweise eingeführt wird.

Mit diesem Update wird die Funktion Autopilot 2.0 aktiviert.

Dieses Update betrifft Windows Hello for Business. IT-Administratoren können jetzt über die Verwaltung mobiler Geräte (MDM) die Aufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer an einem mit Entra verbundenen Gerät anmelden. Zu diesem Zweck können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, ist die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte ausgeschaltet.

Dieses Update verbessert den Remotedesktop-Sitzungshost. Sie können jetzt die Richtlinie "Umleitung der Zwischenablage" so einrichten, dass sie nur in einer Richtung vom lokalen Computer zum Remotecomputer funktioniert. Sie können diese Reihenfolge auch umkehren.

Interessant ist das Update, das ab sofort für alle Windows Insider im Release Preview Kanal zur Verfügung steht, da Microsoft zunächst die optionalen Updates für Windows 11 Version 22H2 einstellen wollte.Diesen Plänen hat Microsoft aber eine Abkehr erteilt. Nun gibt es also die Vorschau für das optionale Update und damit in diesem Monat wieder etwas Neues zum Ausprobieren.Mit dem Update KB5035942 starten noch einmal verschiedene Neuerungen und Verbesserungen. Dazu gehört, dass der Sperrbildschirm weitere Inhaltsoptionen erhält und die Funktion Autopilot 2.0 aktiviert wird. Außerdem gibt es Ergänzungen und Verbesserungen für Unternehmenskunden sowie für Remote-Sitzungen.Zudem gibt es eine Vielzahl an Fehler­behebungen und Verbesserungen. Die Builds 22621.3371 and 22631.3371 lassen sich ab sofort über die Windows Insider-Updates beziehen. Wer möchte, kann das Update manuell instal­lieren und vorab von den Än­de­run­gen profitieren. Inhaltlich handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehler­behebungen, Verbesserungen und vier neuen Funktionen beziehungsweise Funktions­änderungen.Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags und im Windows-Blog . Wir haben die Highlights für euch übersetzt. Das Update KB5035942 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das über den Release-Preview-Kanal verteilt wird.Nach diesem Test wird es als optionales Update für alle Nutzer einfach über die Windows Update-Funktion verfügbar sein. Geplant ist diese Freigabe wie immer für den vierten Dienstag im Monat, also für den 26. März. Dieses Update enthält die folgenden Funktionen und Verbesserungen: