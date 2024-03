Windows 11 24H2: Neues Update frischt Microsoft Teams & Copilot auf

Microsoft rollt ein neues Update für Windows 11 aus und zeigt dabei die ersten wichtigen Neuerungen für Version 24H2. Insider im Canary- und Dev-Kanal erhalten Zugriff auf ein aktualisiertes Microsoft Teams sowie Verbesserungen für die "Copilot in Windows"-App.

Mit dem Update auf das Windows 11 Insider Preview Build 26080 bringt Microsoft die Canary- und Dev-Kanäle einmal mehr auf den gleichen Patch-Stand, wobei sich die Build-Nummerierung aufgrund einer gleichzeitigen Auslieferung eines Service-Updates leicht unterscheidet - Canary: Build 26080.1, Dev: Build 26080.1100 (KB5037133).Die neue Vorabversion von Windows 11 24H2 enthält unter anderem eine neue Preview von Microsoft Teams . Hierbei handelt es sich bereits um die kombinierte App , die einen Wechsel zwischen sowie eine Parallelnutzung von persönlichen und beruflichen Microsoft-Konten zulässt. Mit Version 24H2 werden die bislang getrennten Apps "Microsoft Teams (free)" and "Microsoft Teams (work or school)" entsprechend zusammengeführt.Weiterhin beginnt Microsoft mit der Aktualisierung der "Copilot in Windows"-App, die bisher an den rechten Seitenrand bzw. die Taskleiste angeheftet war. Nun schaffen die Redmonder die Möglichkeit, zwischen dem angedockten Verhalten und einem neuen Modus zu wählen, der den Copilot in ein klassisches, verschiebbares App-Fenster bringt.Auch die kürzlich angekündigten Copilot-Befehle sowie Power Automate über Copilot werden jetzt an weitere Windows-11-Insider ausgerollt. Zudem enthält der Changelog diverse kleinere Bugfixes in den Bereichen Einstellungen, Eingabe, Audio, Task-Manager, Datei-Explorer, Taskleiste und Co.Wer den Canary-Kanal ohne Neuinstallation verlassen will, hat jetzt die Chance: "Während der Zeit, in der die Canary- und Dev-Kanäle dieselben Builds erhalten (z. B. Build 26080), ist das Fenster für Insider im Canary-Kanal geöffnet, um zum Dev-Kanal zu wechseln. Irgendwann in der Zukunft wird der Canary-Kanal auf höhere Build-Nummern springen und das Fenster wird geschlossen", bestätigt Microsoft.