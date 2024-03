Warnung vor Bluescreen: Windows 11 Update sorgt erneut für Probleme

Die Probleme mit Windows-Updates nehmen kein Ende. Nun ist es nach der neuesten Windows 11-Aktualisierung bei einigen Nutzern zu Bluescreens gekommen. Alle, die das Update bislang nicht installiert haben, sollten sicherheitshalber warten, bis die Ursache geklärt ist.

Erst vor einigen Tagen berichteten wir über die Probleme vieler Anwender bei dem Versuch, das Windows 10 Update zu installieren, das im Rahmen des Patch-Day März erschienen war. Der Installationsvorgang brach frühzeitig ab und Nutzern wurde die Fehlermeldung 0xd0000034 angezeigt. Doch auch Aktualisierungen für Windows 11 sorgten jüngst für Beeinträchtigungen auf Geräten.Bei dem am 13. Februar erschienenen Update KB5034765 kam es immer wieder zu Abbrüchen bei der Installation, der File Explorer stürzte ohne Vorwarnung ab und der Taskbar verschwand nach dem Login spurlos. Und die Probleme hören nicht auf.Nun scheint Nutzern auch das neueste März-Update KB5035853 für Windows 11 einige Schwierigkeiten zu bereiten. Denn wie Windows Latest berichtet, kann es beim Login nach der Installation zu einem Bluescreen kommen. Andere Betroffene sprachen von einer erheblichen Verlangsamung des Betriebssystems und extremem Ruckeln. Und schließlich gibt es auch einige Berichte, denen zufolge Windows überhaupt nicht mehr startet. Bisher sind folgende Probleme bekannt:Bisher gibt es noch keine Lösung für die auftretenden Probleme. Das Einzige, was betroffene Windows-Nutzer machen können, ist zu versuchen, das Update manuell wieder zu entfernen. Möglich ist das unter Einstellungen > Windows-Update > Updateverlauf > Updates deinstallieren.Alle, die also nicht auf das Update angewiesen oder aus anderen Gründen gezwungen sind, es zu installieren, sollten sicherheitshalber noch warten, bis die Ursachen für den möglichen Bluescreen und die Verlangsamung des Betriebssystems geklärt und sicher behoben sind.