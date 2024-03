Windows 10 startet per Patch-Day-Update noch einmal neue Funktion

Wie bereits Ende Februar angekündigt , hat Microsoft noch einmal neue Funktionen für Windows 10 gestartet . Mit dem Patch-Day-Update März (KB5035845) gibt es ab sofort neue, erweiterte Windows-Freigabe-Optionen.

Sicherheitsrelevantes Update mit Neuerungen

Funktionen zunächst in den optionalen Updates

Windows 10: Kumulativer Patch für 22H2

Microsoft hat für die letzte noch voll unterstützte Windows 10 Version 22H2 ein sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer herausgegeben Das Update steht ab sofort zur Verfügung und bringt laut Microsoft eine Reihe von Änderungen, Fehlerbehebungen und etwas Neues. Wer möchte, kann das Update ab sofort installieren und von den Änderungen profitieren - einige Nutzer haben allerdings bereits Probleme bei der Installation des Updates gemeldet Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates von Februar hatten wir vorab berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum März Patch-Day für Windows 10 übernommen worden.Das Windows 10 dabei gelegentlich noch neue Funktionen erhält, ist nicht ungewöhnlich - aber selten. So startet jetzt auch wieder nur eine winzige Änderung, die aber sicherlich für viele Nutzer im Alltag hilfreich sein wird. Die Windows-Freigabe erhält dabei die Option, URLs direkt an Anwendungen wie WhatsApp, Gmail, Facebook und LinkedIn weiterzugeben. Die Freigabe für X (ehemals Twitter) wird in Kürze folgen.Der Großteil der weiteren Änderungen sind kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Es wurden einige sicherheitsrelevanten Schwachstellen geschlossen. Daher wird das Update auch allen Nutzern empfohlen.Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass Funktionen zunächst mit den monatlichen optionalen Updates starten. Dann hat jeder Nutzer noch die Wahl, ob er das Update schon nutzen möchte oder nicht. Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt.