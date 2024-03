Alles ist für einen frühen Start von Windows 11 24H2 vorbereitet

Es gibt jetzt einen interessanten neuen Vorboten für die kommende Windows 11 Version 24H2 . Es wird erwartet, dass Microsoft sich nicht mehr allzu viel Zeit mit der endgültigen Fertigstellung des nächsten großen Windows-Updates lässt.

Microsoft bereitet Aktualisierung vor

Entwicklung abgeschlossen?

Zusammenfassung Vorbote für Windows 11 Version 24H2 erschienen

Insider Test für Dev- und Canary-Kanal auf gleichem Stand

Windows 11 24H2 ab Juni auf neuer Hardware geplant

Erste Funktionen des Updates kommen im Sommer

Herbstaktualisierung bringt weitere neue Funktionen

Buildnummer 26085 in Insider Programm veröffentlicht

Neue ISO vom Windows-Team bereitgestellt

Aktuell hat Microsoft die Aktualisierung im Rahmen des Insider-Tests für Dev- und Canary-Kanal gleichgezogen, sodass nun beide Kanäle auf dem gleichen Stand sind - dort werden derzeit die neuen Funktionen getestet, die später in diesem Jahr als Version 24H2 verteilt werden.Ein Hardware-Partner von Microsoft hatte dabei schon verraten, dass derzeit geplant ist, schon ab Juni die Windows 11 24H2 auf neuer Hardware vorzuinstallieren. Damit wurde angedeutet, dass der Start für das alljährliche Update nicht bis Herbst auf sich warten lässt. Zumindest nicht in Gänze, denn laut der Gerüchteküche werden im Sommer erste Funktion kommen, die dann mit einer im Grunde abgespeckten Version von 24H2 starten werden.Einige Monate darauf wird dann im Herbst die zweite Aktualisierung starten, die weitere neue Funktionen enthalten soll. Ob Microsoft bis dahin noch etwas an der Namensgebung ändern wird, gilt derzeit nicht als ausgeschlossen.Dass die erste Runde der Entwicklung abgeschlossen ist, zeigt sich im Windows Insider-Programm. Dort wurde jetzt mit der Buildnummer 26085 vorläufig sowohl im Canary- als auch im Dev-Kanal derselbe Build veröffentlicht. Im Windows-Blog hat Microsoft dazu geschrieben:"Die Canary- und Dev-Kanäle, die die gleichen Builds erhalten, sind nur vorübergehend. Während der Zeit, in der der Canary-Kanal und der Dev-Kanal die gleichen Builds erhalten (z. B. Build 26085), ist das Fenster für Insider im Canary-Channel offen, um zum Dev-Channel zu wechseln. Irgendwann in der Zukunft wird der Canary Kanal auf höhere Buildnummern springen und das Fenster wird geschlossen. Hinweis: Einige Funktionen werden möglicherweise zuerst für den Canary Kanal und dann für den Dev Kanal bereitgestellt, auch wenn beide Kanäle denselben Build haben."In der Vergangenheit markierte dieses "gleichziehen" der Kanäle, dass die Entwicklung der neuen Funktionen abgeschlossen ist und die nächsten Tests nur noch den Feinschliff behandelt. Wir halten euch zum Start des 24H2-Updates auf dem Laufenden.