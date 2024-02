Windows 11: Microsoft ändert das Auffinden von Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist heute omnipräsent und wird auf praktisch allen Platt­for­men verwendet, um Peripherie zu verbinden. Das betrifft eine immer größere Anzahl an Geräten, doch bislang erkennt Windows 11 diese nicht (so schnell). Das wird sich demnächst aber ändern.

Weiter Weg, bis man "alle Geräte" sehen kann

Viel Neues bei Build 26052

Zusammenfassung Bluetooth in Windows 11 erkennt bald mehr Geräte

Neue Funktion für ausgefallene Peripherie in Build 26052

Einstellungen ermöglichen Anzeige aller Bluetooth-Geräte

"Auffindbarkeit" auf "fortgeschritten" stellen für Vollzugriff

Build 26052 könnte Vorschau auf Windows 12 sein

Denn bisher mussten Nutzer von Windows 11 einen Umweg gehen, bis sie auch jene Bluetooth-Geräte zu sehen bekamen und die verbinden wollten, die man als etwas ausgefallen bezeichnen kann. Gemeint sind damit unter anderem Smart-Home-Zubehör wie smarte Waagen oder Temperatursensoren.Wie Neowin berichtet, ändert sich das mit Build 26052, der vergangene Woche für die Insider-Kanäle Dev und Canary veröffentlicht wurde. Denn künftig filtert das Betriebssystem nicht länger aus, welches Gerät es für relevant hält und welches nicht. Zwar war es schon jetzt möglich, sich auch alles anzeigen zu lassen, dazu musste man aber die passende Option in den Einstellungen finden.Denn über die Schnellauswahl in der rechten unteren Ecke kann man sich ab Build 26052 alle Bluetooth-Geräte in der Nähe anzeigen lassen. Zwar werden Ungewöhnliche nach wie vor herausgefiltert und versteckt, allerdings kann man diese mit einem Knopfdruck auf "Alle Geräte anzeigen" offenlegen.Diese Anzeigeoption muss man einmalig aktivieren, und zwar über die Einstellungen, Bluetooth & Geräte und Geräte. Dort sollte man dann die Auffindbarkeit per Drop-down-Menü auf "fortgeschritten" stellen, das aktiviert die zuvor erwähnte Möglichkeit, sich auch ausgefallenes Zubehör anzeigen zu lassen.Build 26052 ist generell ein Füllhorn an neuen Funktionen, diese Version gilt auch als erste, die eine Vorschau auf das Update 24H2, also die Aktualisierung des nächsten Herbstes, bietet - und es ist kein Wunder, dass es Spekulationen gibt bzw. gab, dass sich diese Version auch Windows 12 nennen könnte.