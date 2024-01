Windows 11 Beta erhält USB4 2.0-Unterstützung - theoretisch

Microsoft hat zum Wochenende noch schnell ein Update für Windows Insider im Beta-Kanal nachgereicht. Als eine Neuerung wird nun die Unterstützung für USB4 2.0 mit 80 GBit/s auch für Beta-Nutzer vorgestellt.

Ein Absturz von tabtip.exe, der die Eingabe von Text beeinträchtigen konnte, wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ziehen des Task-Manager-Fensters nicht funktionierte, wenn sich die Maus auf dem Suchfeld befand.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn man versuchte, in den Einstellungen natürliche Stimmen für den Erzähler hinzuzufügen.

Es wurde ein Problem behoben, das zum Absturz des Sprachzugriffs beim Einrichten neuer Sprachen führte.

Dieses Mal hat Microsoft zwar die gute Nachricht im Gepäck, dass die Neuerung an alle Insider im Beta-Kanal verteilt wird - das ist so nicht üblich. Dabei muss man allerdings eine große Einschränkung bedenken - denn USB4 2.0 gibt es nur mit der entsprechenden Hardware Das ist aber nicht alles, was das Update an Änderungen mit sich bringt. In dieser Update-Runde konzentriert sich das Entwickler-Team vorrangig auf Fehlerbehebung und startet einige nicht näher genannten Verbesserungen. Die aktuelle Buildnummer lautet 22635.3066. Das Windows 11 Insider-Update erhält die KB-Nummer KB5034209.Wichtig für Nutzer, die die letzten Beta-Updates nicht mitgemacht haben: Microsoft bringt alle Windows Insider im Beta-Kanal per Aktivierungspaket auf denselben Build, es gibt also derzeit keine Unterscheidungen.Nutzer des Beta-Kanals, die mit als erstes die neuen Funktionen für Insider erhalten möchten, können in der Einstellungs-App den Schalter aktivieren, um die neuesten Updates zu erhalten, sobald sie über Windows Update verfügbar sind. Einmal aktiviert, erlaubt die Einstellung den Zugang zu den schnellsten Updates.Bisher hat Microsoft allerdings nur sehr kurze Release-Notes zur Verfügung gestellt . Laut Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski handelt es sich bei der Windows 11 Insider Preview um ein kleines Update.