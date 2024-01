Windows 11: Update bringt Unterstützung für USB4 2.0 mit 80 GBit/s

Der neue USB4 2.0-Standard verdoppelt die Datenraten via USB-C-Anschluss von 40 auf 80 GBit/s. Damit dieser auch uneingeschränkt genutzt werden kann, wird ein Windows-11-Update benötigt. Microsoft testet die Unterstützung ab sofort mit Insidern im Dev-Kanal.

Microsoft trifft Vorkehrungen

USB 4 Version 2.0: Geschwindigkeit, Kabel & Co.

Zusammenfassung USB4 2.0 ermöglicht Datenraten bis 80 GBit/s

Windows-11-Update für USB4 2.0 erforderlich

Erste Produkte mit USB4 V2 auf CES 2024 vorgestellt

Windows 11 Build 23615 im Dev-Kanal getestet

Neuer Standard durch "80 Gbps"-Logo erkennbar

Asymmetrische Übertragungen bis 120 GBit/s möglich

Passive Kabel bis 1 Meter für 80 Gbps, aktive für mehr Distanz

USB4 2.0-Kabel unterstützen 60 bis 240 Watt Leistung

Die kürzlich veröffentlichte Windows 11 Insider Preview mit Build 23615 stellt die Weichen für die neueste Generation des USB-Standards. Bereits im Oktober 2022 wurden die Spezifikationen von USB4 Version 2.0, auch bekannt als USB 80 Gbps, verabschiedet. Die Einführung ging bis dato allerdings nur schleppend voran. Die CES 2024 in Las Vegas bringt nun aber die ersten Produkte hervor.Angefangen bei den neu vorgestellten Notebooks mit Intel Core HX-Prozessoren der 14. Generation (z.B. Razer Blade 18), die mit USB4 V2-kompatiblen Controllern ausgestattet sind, benötigt es nun das passende Be­triebs­sys­tem. Vorerst wird das passende Windows 11 Build 23615 ausschließlich im Dev-Kanal getestet. Eine zügige Einführung der USB4 Version 2.0-Unterstützung dürfte allerdings abseits von Microsofts großen Update-Zyklen angestrebt werden.Schiebt man die Verwirrung beiseite, die der Name USB4 Version 2.0 mit sich bringen könnte, ist der neue Standard vergleichsweise leicht an seinem "80 Gbps"-Logo erkennbar - wenn er denn vom Hersteller verwendet wird. Über zwei Spuren (Lanes) in jede Richtung können Daten dann mit bis zu 80 GBit/s gleichzeitig gesendet und empfangen werden.Eine interessante Neuerung ist die Möglichkeit von asymmetrischen Über­tra­gun­gen. So besteht die Möglichkeit drei von vier Lanes mit je 40 GBit/s in eine Rich­tung zu nutzen, um die Geschwindigkeit theoretisch auf 120 GBit/s zu erhöhen. In Gegenrichtung sind dann gleichzeitig allerdings nur noch 40 GBit/s möglich.Das Thema USB-C-Kabel wird beim neuen USB4 Version 2.0-Standard ebenfalls eine große Rolle spielen. Bereits erhältliche passive Kabel mit einer Länge von bis zu einem Meter, die den aktuellen 40-Gbps-Standard unterstützen, werden auch mit 80 Gbps umgehen können. Weitere Entfernungen müssen mit aktiven USB-C-Kabeln überwunden werden.Diese aktiven Kabel sind mit zusätzlichen Chips bzw. Controllern an beiden Enden ausgestattet, um das Signal ent­spre­chend zu verstärken. Gleichzeitig müssen Nutzer auf die mögliche Leistungsabgabe achten. Die Spezifikationen von USB4 Version 2.0 lassen sowohl Kabel mit einer Stromzufuhr von 60 Watt als auch 240 Watt zu. Auch hier ist man auf die Mithilfe und korrekte Ausweisung von Zubehör-Herstellern angewiesen.Es bleibt abzuwarten, wie schnell Otto Normalverbraucher auf den neuen Standard aufspringen und ob er diesen überhaupt erkennen wird. Bisher sind zumindest kompatible Endgeräte, wie etwa externe SSDs, rar gesät.