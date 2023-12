Windows 11: Neuinstallation ohne Verlust von Daten und Einstellungen

Neuinstallationen gehören in einigen Abständen immer wieder mal zu den unbeliebteren Tätigkeiten, die man als Windows-Nutzer zu erledigen hat. Microsoft will diesen Prozess jetzt endlich komplett modernisieren und sehr einfach machen.

Windows-Neuinstallation nervt

Schon bald verfügbar?

Zusammenfassung Microsoft will Windows-Neuinstallation vereinfachen

Neuaufsetzen soll ohne Datenverlust möglich sein

Neue Funktion im Windows Update-Bereich geplant

Beta-Zweig testet "Probleme mit Windows Update beheben"

Funktion hält Apps, Dateien und Einstellungen

Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen

Mögliche Einführung im Windows 11 Moment 5-Update

Normalerweise bedeutet das Neuaufsetzen des gesamten Systems, dass der Nutzer erst einmal all seine Daten sichern muss. Anschließend kann man erst das Betriebssystem, anschließend die benötigten Treiber und Anwendungen wieder installieren. Hat man dann die eigenen Daten wieder zurückgebracht und diverse individuelle Einstellungen durchgeführt, ist man irgendwann fertig.Microsoft will nun aber mit einer neuen Funktion dafür sorgen, dass dieser Prozess stark abgekürzt wird. Aus dem Windows Update-Bereich der Einstellungen heraus soll sich eine Neuinstallation des Systems anstoßen lassen, bei der es nicht mehr nötig ist, zuvor alle eigenen Daten zu sichern.Wie das US-Magazin Windows Latest berichtet, bringt das neueste Update für den Windows Insider Beta-Zweig eine neue Funktion mit dem Titel "Probleme mit Windows Update beheben" mit, hinter der sich dieser Vorgang verbirgt. Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und funktioniert daher noch nicht so, wie sie sollte. Ihre Beschreibung zeigt aber bereits, was der Nutzer hier bald tun kann.Sie besagt, dass die Funktion "Ihre aktuelle Version von Windows neu installiert (Ihre Apps, Dateien und Einstellungen bleiben erhalten)". Es scheint sich also um eine Möglichkeit zu handeln, eine Neuinstallation von Windows 11 durchzuführen, ohne externe Laufwerke oder zusätzliche Downloads zu benötigen.Da sich die Funktion noch in der Entwicklungsphase befindet, lässt sich zu den Feinheiten noch wenig sagen. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob sich Windows 11 ohne Neustart selbst reparieren kann, wie lange der Prozess dauert oder ob diese Funktion eine bessere Alternative zur Verwendung eines externen Wiederherstellungslaufwerks ist. Es ist jedoch ein vielversprechender Ausblick auf die Art und Weise, wie Microsoft die Fehlerbehebung bei einem Windows-PC einfacher als je zuvor gestalten möchte. Die Funktion könnte bereits im Februar/März 2024 als Teil des Windows 11 Moment 5-Updates bereitgestellt werden.