Microsoft arbeitet natürlich bereits auf das nächste größere Update für Windows 11 hin. Vor einigen Tagen wurde jetzt erstmals ein konkreter Zeitraum für die Einführung dieses sogenannten "Moment" 5 Updates erwähnt.

Ende Februar bzw. Anfang März ist es soweit

"Moment 5": Fertigstellung Anfang Februar

DSA-Compliance im Fokus

Windows 11 wird aktuell im Rahmen sogenannter "Feature Drops" weiterentwickelt, Microsoft bündelt also geplante Neuerungen zu größeren Paketen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht werden. Derzeit arbeitet man am fünften sogenannten "Moment"-Update, wobei die Veröffentlichung laut Windows Central in den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 erfolgen soll.Konkret sprechen die Kollegen von einem Beginn der Auslieferung des nächsten größeren Updates für Windows 11 gegen Ende Februar 2024. Auch die Zeit Anfang März soll noch als mögliche Einführungsphase für das Update infrage kommen, heißt es. Das Update werde intern bei Microsoft als "Moment 5" oder "Februar 24 Moment" für Windows 11 bezeichnet, so der Bericht weiter.Die finale Version des Updates soll Anfang Februar fertig sein, bevor dann nach letzten Tests gegen Ende des gleichen Monats mit einer breiten Bereitstellung zu rechnen sei. Die Auslieferung erfolgt dann wieder als kumulatives Update über Windows Update. Ende Februar dürfte zunächst eine optionale Preview bereitstehen, bevor dann als Teil des Patch-Days für den Monat März die großflächige Auslieferung anläuft, heißt es.Es wird sich bei "Moment 5" wahrscheinlich um das letzte Feature-Update für Windows 11 handeln, bevor dann im weiteren Verlauf des Jahres 2024 die Veröffentlichung der nächsten Major-Version von Windows erwartet wird, die derzeit unter dem Codenamen "Hudson Valley" in der Entwicklung steckt.Was die für "Moment 5" geplanten Neuerungen angeht, so soll das Update deutlich weniger umfangreich ausfallen als seine Vorgänger. Microsoft konzentriert sich wahrscheinlich vor allem darauf, das Betriebssystem so zu verändern, dass es den Anforderungen des Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union entspricht.Dieser schreibt vor, dass Firmen, die als sogenannte "Gatekeeper" eingestuft wurden, weil sie in einem bestimmten Markt eine derart dominante Position innehaben, dass sie und ihre Produkte eventuell Wettbewerber ausgrenzen und die Wahlfreiheit der europäischen Konsumenten einschränken könnten, zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.Microsoft arbeitet deshalb unter anderem daran, dass man Bing aus der Windows-Suche entfernen kann. Auch die Möglichkeit, Nachrichten aus dem Widgets-Board zu entfernen, ist angedacht. Außerdem wollen die Redmonder einige Verbesserungen im Hinblick auf Barrierefreiheit schaffen und die Cloud-PC-Integration über Microsoft 365 realisieren.