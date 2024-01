Microsoft hat nach der Weihnachtspause in der zurückliegenden Woche wieder mit der Veröffentlichung von Windows 11 Vorschau-Versionen begonnen . Nun wurde auch eine erste Beta-Version für Windows 11 Version 23H2 nachgereicht.

Neue Windows 11 Beta erschienen

Was ist neu?

KB5034212

Dieses Update enthält eine Handvoll Korrekturen zur Verbesserung der allgemeinen Zuverlässigkeit.

Es wurde ein schwerwiegender Absturz von tabtip.exe behoben, der einige Windows Insider bei der Texteingabe behinderte.

Alle Windows Insider im Beta-Kanal werden dabei per Aktivierungspaket auf denselben Build gebracht. Die aktuellen Buildnummer lautet 22635.2921. Das Windows 11 Insider-Update erhält die KB-Nummer 5034212.Nutzer des Beta-Kanals, die mit als erstes die neuen Funktionen für Insider erhalten möchten, können in der Einstellungs-App den Schalter aktivieren, um die neuesten Updates zu erhalten, sobald sie über Windows Update verfügbar sind. Einmal aktiviert, erlaubt die Einstellung den Zugang zu den schnellsten Updates.In dieser Beta-Runde gibt es aber soweit bekannt ist keine neuen Features - das Windows-Team konzentriert sich rein auf die Fehlerbehebung und startet einige nicht näher genannten Verbesserungen, vorrangig Stabilitätsverbesserungen.Wir haben uns das Update einmal angeschaut, denn die Inhalte dürften in Kürze auch als optionales Update erscheinen. Bisher hat Microsoft allerdings nur sehr kurze Release-Notes zur Verfügung gestellt . Laut Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski handelt es sich bei Windows 11 Insider Preview Build 22635.2921 um ein kleines Update.Allerdings meldet Microsoft nicht immer alle Änderungen direkt im Windows-Blog oder in den Veröffentlichungsnotizen für die freiwilligen Tester.