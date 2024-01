Zeitplan für die WMIC-Abschaffung in Windows 11 bestätigt

Zum Stichtag 29. Januar 2024 wird Microsoft die Befehlszeile der Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMIC) im Insider-Build von Windows 11 "standardmäßig deaktivieren". Anwendung, die von WMIC abhängig ist, sollten laut Microsoft daher migriert werden.

Das geht aus einer Ankündigung in der TechCommunity hervor. Dort hat Microsoft jetzt an die Abschaltung von WMIC erinnert und einen aktualisierten Zeitstrahl für die Deaktivierung veröffentlicht.WMIC ist eine Befehlszeilenschnittstelle für Windows Management Instrumentation, eine Methode für IT-Administratoren zur Verwaltung ihrer Systeme und zum Abrufen von Informationen über Hardware, Software, Dienste und mehr. Microsoft hat das Windows Management Instrumentation Command Line Tool in Windows Server bereits im Jahr 2016 abgeschafft und dann auch 2021 bei Windows 10 gestrichen . Umso überraschender, dass das Tool aktuell noch in Windows 11 integriert ist, wenn auch nur im Rahmen der optionalen Features.Microsoft plant nun, WMIC aus seinem Next-Gen-Betriebssystem zu entfernen - spätestens mit Windows 12 ist also endgültig Schluss.Das Dienstprogramm wird laut der Ankündigung schon in der nächsten Version von Windows 11 (wahrscheinlich ist damit die Version 24H2 gemeint, die später in diesem Jahr erscheinen wird) und seinen Nachfolgern standardmäßig deaktiviert sein. Microsoft hat WMIC bereits durch Windows PowerShell für WMI ersetzt, um Administratoren eine effizientere Möglichkeit zur Abfrage von Windows Management Instrumentation zu bieten.Nun wird weiter "aufgeräumt": Microsoft sagt, dass das Entfernen veralteter Funktionen dazu beiträgt, die Komplexität des Codes zu verringern und die Benutzer sicher und produktiv zu halten.