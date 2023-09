Microsoft bestätigt Problem beim Update im Windows 11 Beta-Kanal

Microsoft hat ein Problem bestätigt, das die Update-Auslieferung im Windows 11 Beta-Kanal betrifft. Nutzer hatten gemeldet, dass sie die angekündigten neuen Builds nicht erhalten und auch keine Fehlermeldungen kommen.

Zwei Builds, die sich nicht installieren ließen

Verteilung startet neu

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Problem bei Update-Auslieferung im Windows 11 Beta-Kanal

Betroffen sind die Builds 22631.2265 und 22621.2265

Nutzer erhalten entweder keine neuen Builds oder können diese nicht herunterladen

Microsoft bittet Nutzer, nicht vom Insider-Programm ab- oder anzumelden

Update wurde erneut zur Verteilung freigegeben, sollte nun bei Nutzern ankommen

Problem, das Update nicht anzubieten, wurde behoben, laut Windows-Blog

Update bringt neue, verbesserte Emojis und neue Einstellungs-Homepage für Beta-Nutzer

Es geht dabei um die in der zurückliegenden Woche neu gestarteten Builds 22631.2265 und 22621.2265. Microsoft hatte angekündigt , wie immer im Beta-Kanal eine zweigeteilte Veröffentlichung einmal mit und einmal ohne aktivierte neue Funktionen zu starten.Bei den Nutzern wurde aber entweder gar kein neuer Build angezeigt, oder er ließ sich nicht herunterladen. Bei dem Versuch wurde immer wieder nur die Verfügbarkeit des Builds angezeigt, es tat sich aber nichts.Das Windows-Team bestätigte den Fehler, nannte aber zunächst keine Ursache. Betroffene Insider werden gebeten, abzuwarten und sich auch nicht vom Insider-Programm erneut ab- oder anzumelden oder den Kanal zu wechseln, um das Problem zu umgehen.Microsoft hat das Update noch einmal neu in die Verteilung gegeben und so sollte es - wenn auch mit einigen Tagen Verspätung - jetzt bei den Beta-Nutzern ankommen.Im Windows-Blog wurde der Beitrag dementsprechend ergänzt. Da heißt es jetzt: "Das Problem, das dazu führte, dass dieses Update Windows Insidern im Beta-Kanal nicht angeboten wurde, ist behoben und Sie sollten jetzt in der Lage sein, das Update herunterzuladen und zu installieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."Das Update selbst bietet nur eine echte Neuerung an, und zwar den Start der neuen, verbesserten Emojis:"Mit der Aktualisierung unseres Farbschriftformats auf COLRv1 kann Windows jetzt reichhaltigere Emoji mit einem 3D-ähnlichen Aussehen anzeigen, die in Kürze von einigen Anwendungen und Browsern unterstützt werden. Diese Emoji verwenden Farbverläufe, um den von unseren Kunden geforderten Designstil zu erreichen. Die neuen Emoji bringen mehr Ausdruck in Ihre Kommunikation."Außerdem wird die neue Einstellungs-Homepage ab sofort für alle Windows Insider im Beta-Kanal zur Verfügung gestellt. Alle weiteren Änderungen in diesem Build betreffen Fehlerbehebungen.