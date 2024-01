YouTube: Nicht Google machte Seite langsam, sondern Adblock selbst

In den vergangenen Tagen bemerkten Nutzer von YouTube , dass der Videodienst bei eingeschaltetem Werbeblocker langsam bzw. laggy reagiert und sofort fiel der Verdacht auf Google. Doch mittlerweile ist der Schuldige gefunden und es ist der Adblocker selbst.

YouTube verschärft Aktionen gegen Adblocker

Zusammenfassung YouTube-Nutzer erleben Lags bei aktivem Adblocker

Google wurde zunächst als Schuldiger vermutet

Es war tatsächlich der Adblocker selbst das Problem

AdBlock und AdBlock Plus Nutzer waren betroffen

Aktualisierung der Erweiterungs-Engine verursachte Fehler

Entwickler haben die Probleme mittlerweile behoben

Aktualisierung des Adblockers behebt die Performance-Probleme

Die Vermutung, dass Google den Nutzern von Werbeblockern das Leben schwer machen will, kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn in den vergangenen Wochen führte YouTube diverse Aktionen durch, die Anwender zum Ausschalten derartiger Erweiterungen und/oder dem Abonnieren von YouTube Premium bewegen sollen.So dachten Nutzer in den vergangenen Tagen auch sofort, dass Google versucht, das Nutzungserlebnis zu verschlechtern, wenn man die Seite mit aktiviertem Adblocker besucht. Doch die Wahrheit ist viel einfacher: Es war die Werbeblockende Erweiterung selbst, die das Problem verursacht hat. Konkret war AdBlock bzw. AdBlock Plus (ABP) betroffen, denn die Nutzer von konkurrierenden Anwendungen dieser Art konnten das Verhalten nicht bestätigen.Und so ist es auch, denn mittlerweile schreiben die Macher von AdBlock Plus auf GitLab Folgendes:"Kürzlich hat ABP die Version 3.22 veröffentlicht, die die Version der gebündelten Erweiterungs-Engine auf 1.1.1 aktualisiert hat. AdBlock hat die Version 5.17.0 veröffentlicht, mit der auch die Erweiterungs-Engine auf die Version 1.1.1 aktualisiert wurde. Seit dem Update haben wir mehrere Berichte über langsame Antwortzeiten erhalten.Es scheint ein Problem in der Erweiterungs-Engine zu sein, denn ABP, AdBlock und die EWE-Testerweiterung scheinen alle ein ähnliches Problem mit der Version 1.1.1 der Erweiterungs-Engine zu haben."Das Problem wurde auch bereits behoben, denn das Web Extension Ad Blocking Toolkit (EWE) wurde auf Version 1.1.2 aktualisiert, damit wurde auch die Änderung, die für die Performance-Probleme verantwortlich war, rückgängig gemacht. Wer also über ruckelige Leistung auf YouTube klagt, sollte seinen Adblocker aktualisieren.