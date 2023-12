Der Hype ist real: GTA 6-Trailer bricht Weltrekord auf YouTube

Der Release von Grand Theft Auto VI ist noch über ein Jahr entfernt, doch schon jetzt erreicht Rockstar Games einen Weltrekord. Der kürzlich veröffentlichte GTA 6-Trailer ist das meist­ge­sehene Nicht-Musikvideo auf YouTube innerhalb von 24 Stunden - MrBeast ist geschlagen.

Rockstar Games

MrBeast und BTS müssen zittern

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

GTA 6 erscheint vorerst nur für Konsolen

Zusammenfassung GTA 6-Trailer bricht 24h-Rekord als meistgesehenes Video

Rockstar Games überholt MrBeast mit über 60 Mio Aufrufen

Erste GTA 6-Szenen nahe am globalen 24h-YouTube-Rekord

Trailer Trendplatz 1 mit fast 100 Mio Wiedergaben

Release von GTA 6 erst 2025 für Konsolen geplant

PC-Version von GTA 6 noch nicht angekündigt

Neue Spielwelt basiert auf Miami, inklusive Everglades

Innerhalb kürzester Zeit katapultierte der erste Trailer zum kommenden Open-World-Shooter GTA 6 den Entwickler und Publisher Rockstar Games auf Platz 1 der YouTube-Trends . Nach weniger als 12 Stunden verzeichnete das Video bereits mehr als 60 Millionen Aufrufe und konnte somit die Bestmarke von MrBeast übertreffen. Der YouTuber hielt mit 59,4 Millionen Aufrufen bislang den Welt­re­kord für das meistgeklickte Nicht-Musikvideo innerhalb der ersten 24 Stunden.Nur knapp verfehlten die ersten Szenen aus Grand Theft Auto VI den globalen YouTube-Rekord, der mit 101,1 Millionen Aufrufen weiterhin von der ko­rea­ni­schen Pop-Band BTS (Bangtan Boys) und ihrem Song Dynamite gehalten wird. Zum aktuellen Zeitpunkt rangiert der GTA 6-Trailer mit 99,8 Millionen Wieder­gaben noch immer auf dem ersten Platz der Trends und ist kurz davor die 100,5 Millionen Aufrufe hinter sich zu lassen, die der Trailer des Vorgängers GTA 5 über 12 Jahre ansammeln konnte.GTA 6 wird erst im Laufe des Jahres 2025 für die Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Eine PC-Version wurde bisher nicht angekündigt. Der Open-World-Shooter bringt Spieler zurück in das heutige Vice City, das bekanntlich der amerikanischen Stadt Miami im US-Bundesstaat Florida nachempfunden ist. Erstmals in der Geschichte der Grand Theft Auto-Reihe wird es zudem eine weibliche (Anti-)Heldin geben.Der neue Trailer zeigt neben den sonnigen Seiten von Miami auch ein aktives Nachtleben und den Everglades Nationalpark mit Sumpfgebieten und vielen Tieren. "Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen dessen, was in hochgradig immersiven, storygetriebenen Open-World-Erlebnissen möglich ist, zu erweitern", sagt Sam Houser, Gründer von Rockstar Games.