Die jüngsten Bauernproteste sind nun - zumindest in Niedersachsen - auch bei Amazon angekommen. Das Amazon-Zentrum in Winsen an der Luhe war Ziel der Protestler. Sie blockierten zeitweise die Zufahrt zum Online-Handelsriesen.

Zufahrten von Treckern blockiert

Rückstau im Gewerbegebiet

Spediteure unterstützen

Zusammenfassung Bauern blockieren Amazon-Zentrum in Winsen

Proteste in Niedersachsen erreichen Gewerbegebiete

Trecker blockieren Zufahrten von Verteilerzentren

Polizei meldet rund zehn Traktoren bei Amazon-Aktion

Stau durch schnelle Auflösung der Blockaden vermieden

Landwirte fordern faire Preise und kritisieren Marktmacht

Handwerker und Spediteure unterstützen die Bauernproteste

Das geht aus Medienberichten hervor. So hatte der NDR gemeldet, dass die Woche mit neuen Protesten in den Gewerbegebieten in Niedersachsen begonnen haben. Wie schon in der vergangenen Woche machten dabei Trecker die Zufahrten zu den großen Verteilerzentren von Discountern wie Aldi, Lidl und weiteren dicht, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen.Die Trecker standen dem Bericht zufolge jetzt seit Sonntagabend auch erstmals vor dem Amazon-Logistikzentrum in Winsen (Luhe), um die Zufahrten zu blockieren. Laut der Polizeiinspektion Harburg waren dabei rund zehn Traktoren an der Aktion bei Amazon beteiligt.Die Blockaden wurden zwar verhältnismäßig schnell wieder aufgelöst, dennoch führte die Aktion zu einem Stau.Amazon hat sich laut den Berichten bisher nicht zu den Protesten geäußert. Ein Landwirt hatte gegenüber T-Online bestätigt , dass man mit der Protestaktion bei Amazon mehr Spediteure und Unternehmen dazu bringen will, sich ihrem Protest anzuschließen, man protestiert also nicht gegen Amazon selbst.Bei den Aktionen vor Ort geht es in erster Linie um faire Preise für landwirtschaftliche Produkte. Es ist zudem eine Kritik an die Großabnehmer von landwirtschaftlichen Produkten und deren Marktmacht.Viele Handwerker und Spediteure unterstützen die Bauernproteste bereits. Amazon wollte sich laut T-Online bislang nicht zu den Blockaden äußern.