FDA warnt Amazon, den Verkauf von "Bootleg-Viagra" zu unterbinden

Die US-Arznei- und Lebensmittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) ist eine mächtige Institution des Gesundheitsministeriums. Mit ihr möchte man sich nicht anlegen und auch Amazon wird handeln müssen. Denn der Händler muss gegen Viagra-Tricksereien tätig werden.

Lukratives Geschäft mit Potenzmitteln

"Kreative" Namen

Zusammenfassung FDA warnt Amazon vor Verkauf getarnter Potenzmittel

Amazon soll gegen verdeckten Viagra-Handel vorgehen

Potenzmittel auf Amazon als Nahrungsergänzung getarnt

Produkte enthalten nicht deklarierte Wirkstoffe wie Sildenafil

Verkauf solcher Artikel ist laut FDA illegal und gefährlich

Amazon entfernte Produkte schon vor FDA-Schreiben

FDA fordert Maßnahmen gegen künftigen Missbrauch

Potenzmittel wie Viagra oder Cialis sind ein Riesengeschäft, und zwar nicht nur für Pharmariesen wie Pfizer sowie Generikahersteller, sondern auch für viele Anbieter, deren Pillen eine dubiose Herkunft haben. Doch offenbar kann man auch per Amazon solche "Helfer" kaufen, zumindest dann, wenn man weiß, wonach man suchen muss.Wie The Verge berichtet, hat die Food and Drug Administration eine scharfe Warnung gegen Amazon ausgesprochen. In einem kurz vor Weihnachten verschickten Schreiben teilt die FDA dem Versandhändler mit, dass dieser etwas gegen den Verkauf von "gefälschtem" oder besser gesagt getarntem Viagra unternehmen soll.Die FDA schreibt, dass man auf der US-Webseite von Amazon zahlreiche Produkte kaufen kann, die als energiesteigernde Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel gekennzeichnet sind. Laboranalysen hätten allerdings später bestätigt, dass diese Produkte nicht deklarierte und potenziell schädliche pharmazeutische Wirkstoffe enthalten. Konkret handelte es sich um Sildenafil, Tadalafil und andere, also die Hauptbestandteile von kommerziellen Potenzprodukten wie Viagra und Cialis.Diese fallen natürlich unter Arzneimittelgesetze, werden aber offenbar "versteckt" auf Amazon verkauft. Die Namen der Produkte sind kreativ und nicht als Potenzmittel erkennbar: Manners Energy Boost, Round 2, WeFun, Genergy, Big Guys Male Energy Supplement, Men's Maximum Energy Supplement und X Max Triple Shot Energy-Honey. Auch die Aufmachung der Verpackungen und der Pillen lässt nicht darauf schließen, dass es sich hier um ein eigentlich verschreibungspflichtiges Medikament handelt.Laut FDA ist ein derartiger Verkauf illegal und gefährlich, weil die Bestandteile nicht kontrolliert werden können, aber die Wirkstoffe auch nicht ausgewiesen sind - was beispielsweise dann ein Risiko sein kann, wenn bereits ein Nitrat-Medikament eingenommen wird - das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen erläutert, dass das einen potenziell lebensbedrohlichen Blutdruckabfall verursachen kann.Amazon hat mitgeteilt, dass man die beanstandeten Produkte bereits vor dem FDA-Schreiben entfernt habe: "Sicherheit hat bei Amazon höchste Priorität. Wir verlangen, dass alle Produkte, die wir in unserem Store anbieten, den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Entsprechend der früheren FDA-Anleitung haben wir die fraglichen Produkte Anfang des Jahres entfernt."Die FDA verlangt von Amazon allerdings nicht nur die Entfernung derartiger Produkte, sondern will auch wissen, wie der Versandhändler derartigen Missbrauch künftig verhindern will - und diese Antwort muss Amazon noch liefern.