Der Versuch, alles mit KI zu verbessern, führt noch zu manch einer lustigen Geschichte. Bei Amazon ist daher ein "Putztrupp" unterwegs, der Produkt-Auflistungen löscht, die anstelle einer echten Beschreibung durch Automatisierung nur eine Fehlermeldung als Titel haben.

I'm sorry, but I cannot fulfill this request

Amazon löscht fleißig

Zusammenfassung KI-Löschtrupp bei Amazon entfernt fehlerhafte Produktlisten

Fehlermeldungen ersetzen echte Beschreibungen durch Automatisierung

Berichte über Masseneinstellungen mit gescheiterten ChatGPT-Beschreibungen

The Verge: Suche nach Verstößen gegen OpenAI-Richtlinien als Spiel

Viele Plattformen zeigen statt Inhalten OpenAI-Fehlermeldungen

Amazon bereinigt Datenbank, bei Twitter sind Fehler noch sichtbar

The Verge findet gelöschte "Highlights" von Produktbeschreibungen und Rezensionen

"Es tut mir leid, aber ich kann diese Anfrage nicht erfüllen, da sie gegen die OpenAI-Nutzungsrichtlinien verstößt" (Übersetzung, original: "I'm sorry, but I cannot fulfill this request as it goes against OpenAI use policy"): Bei Amazon findet man Berichten zufolge immer wieder Massen-Einstellungen neuer Produkte, bei denen die Anbieter versucht haben, die Beschreibung mit ChatGPT zu erstellen, daran aber scheiterten.Das meldet das Online-Magazin The Verge und schreibt: "Ein lustiges neues Spiel wurde gerade veröffentlicht! Gehen Sie auf die Internetplattform Ihrer Wahl, geben Sie ‚verstößt gegen die OpenAI-Nutzungsrichtlinien‘ ein, und sehen Sie, was passiert."Tatsächlich gibt es eine Vielzahl an Internet-Plattformen, auf denen man statt Zusammenfassungen, Antworten oder wie im Falle von Amazon die Produktbeschreibungen nicht findet und an deren Stelle nur die Anmeldung von OpenAI lesen kann.Plattformen wie Amazon haben auf dieses Problem reagiert und bereinigen - so weit das möglich ist - ihre Datenbanken und löschen Einträge, die die Fehlermeldung enthalten. So ist bei unserem Test bei amazon.de keine entsprechende Auflistung zu finden, bei Twitter aber sehr wohl.The Verge hat dazu noch eine Reihe an besonderen "Highlights" herausgesucht , die online waren, aber nach der Veröffentlichung des Berichts gelöscht wurden. Dabei geht es nicht nur um Produktbeschreibungen, sondern auch um Rezensionen.