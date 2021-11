Landwirtschafts-Simulator 22 hat mehr Spieler als Battlefield 2042

Es ist keine Enthüllung, wenn man schreibt, dass der Start von Battlefield 2042 alles andere als optimal verlaufen ist. Das zeigt sich auch an den Spielerzahlen, auch im Vergleich zu anderen Spielen. Dass man aber vom Landwirtschafts-Simulator 22 geschlagen wird, ist dennoch bitter.

Mehr Farmer als Shooter-Spieler

Eines vorweg: Die Zeiten als man sich noch über den Landwirtschafts-Simulator lustig gemacht hat bzw. lustig machen konnte, sind längst vorbei. Denn auch wenn klassische Gamer wohl immer noch skeptisch auf den Titel blicken, hat die Reihe längst ihren Platz in der Gaming-Welt gefunden.Das zeigt auch der aktuelle Fall: Denn wie PCGamesN aufgefallen ist, hatte der Landwirtschafts-Simulator 22 auf Steam zeitweise - knapp, aber doch - mehr Spieler gleichzeitig online als Battlefield 2042, gemessen wurde das Maximum jeweils kurz nach der Veröffentlichung. Denn laut SteamDB kam das Landwirtschaftsspiel vor sieben Tagen auf 105.636 gleichzeitige Nutzer, Battlefield 2042 hatte vor zehn Tagen als Höchstwert 105.397 zur selben Zeit online. Freilich stellt das keinen absoluten Wert da, da der Shooter auch via EAs Origin erhältlich ist.Auch wenn man hier natürlich Äpfel mit Birnen vergleicht, so kann man außerdem feststellen, dass sich die einen besser verkaufen als die anderen. Denn in der vergangenen Woche lag der Landwirtschafts-Simulator 22 in den Steam-Verkaufs-Charts vor dem Electronic Arts-Shooter. Das zeigt einerseits wie beliebt und etabliert die Simulation des Schweizer Entwicklers Giants Software ist, andererseits, wie miserabel der Start von Battlefield 2042 verlief und verläuft.Schließlich setzt sich der Landwirtschafts-Simulator 22 auch in einer anderen Kategorie gegen Battlefield 2042 durch: Denn während auf Steam der Science-Fiction-Shooter "größtenteils negativ" bewertet wird, kommt das Landwirtschafsspiel auf "sehr positives" Feedback der Steam-Nutzer.