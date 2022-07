Arbeitsniederlegung: Verdi ruft zum Streik beim Amazon Prime Day auf

Mit Beginn der Nachtschicht auf den Montag ruft Verdi wieder zum Streik an einer Reihe von Amazon Standorten auf. Zum diesjährigen Prime Day will man so wieder etwas Sand ins Getriebe streuen und mit Arbeitsniederlegungen Druck auf den Online-Riesen machen.

Prime Day-"Boykott"

Jahrelanger Kampf um faire Arbeitslöhne und -bedingungen

Verdi fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Zudem soll Amazon zum Abschluss eines Tarifvertrages "Gute und gesunde Arbeit" bewogen werden. Damit geht es jetzt wieder einmal um die Arbeitslöhne.Der Prime Day gehört zu den wichtigsten Events im Jahr bei Amazon mit den höchsten Umsätzen und damit verbunden entsprechend einem hohen Warenumschlag. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen in den Verteilzentren. Daher wird in der kommenden Woche wieder die Arbeit niedergelegt, und zwar in Graben bei Augsburg, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne und den zwei Standorten in Bad Hersfeld.Auch an anderen Standorten soll es laut Verdi Aktionen der Gewerkschaft geben. Erst im Mai hatte Verdi zuletzt zu mehrtägigen Streiks aufgerufen, damals hatte man aber auch für einen besseren Datenschutz und gegen die Mitarbeiter-Überwachung gekämpft."Den aktiven Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren für einen Tarifvertrag bei Amazon kämpfen, gehören unser Respekt für den Mut, den sie trotz des Drucks durch den Arbeitgeber in dieser Auseinandersetzung immer wieder aufbringen", erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.Amazon hatte die Stundenlöhne der Arbeiter in den Verteilzentren in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht. Dennoch beläuft sich der Mindestlohn aktuell auf nur 12 Euro je Stunde, was im Vergleich zu anderen tarifgebundenen Unternehmen sehr viel weniger ist. Amazon zahlt zudem laut Verdi weiterhin "niedrige oder fehlende Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld". Daher bekommen Amazon-Mitarbeiter oft um mehrere hundert Euro weniger als Branchen-Kollegen.