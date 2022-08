Jailbreak für Landwirte: Hacker "befreit" John Deere-Traktoren

John Deere ist einer der weltweit führenden Hersteller für landwirtschaftliche Maschinen. Und das Unternehmen setzt auch auf jede Menge Technik. Diese dient aber nicht nur dazu, um Traktoren und Co. zu verbessern, sondern auch, um ein Reparatur-Monopol abzusichern.

Jailbreak für Traktoren

Anfang Mai wurde bekannt , dass die diversen digitalen Sperren von John Deere auch ihr Gutes haben: Denn die russischen Invasoren plünderten einen Traktor-Handel in der Ukraine, viel konnten die Diebe aber nicht damit anfangen, da die John-Deere-Maschinen als gestohlen gemeldet und daraufhin aus der Ferne deaktiviert wurden.Dieser Vorfall und vergleichbare Aktivierungen von Diebstahlsicherungen sind aber eher die Ausnahme. Denn die umfangreichen technischen Maßnahmen haben bei John Deere vor allem einen Zweck: Sie sollen das Reparaturmonopol des Unternehmens aus dem US-Bundesstaat Illinois absichern. Denn wo das gelb-grüne Logo mit dem Hirsch drauf ist, sollen nach Möglichkeit auch nur (teure) Ersatzteile sowie Software von John Deere unterkommen.Doch das ist den Besitzern der Traktoren und anderer Maschinen ein Dorn im Auge. Denn viele, wenn nicht sogar alle Landwirte werden sich wünschen, ihr (teuer bezahltes) Spezialfahrzeug nach Belieben reparieren zu dürfen. Der Hersteller argumentiert in diesem Fall wie alle anderen, die sich gegen ein solches Recht auf Reparatur stellen, nämlich damit, dass nur Originalteile die vollständige Funktionalität gewährleisten.Doch es gibt viele, die anderer Meinung sind und auf der Sicherheitskonferenz DefCon hat nun ein Hacker namens Sick Codes einen Jailbreak gezeigt, der es ihm erlaubt, auf mehrere Modelle von John Deere per Touchscreen zugreifen zu können. Wie Wired berichtet, nutzt der Jailbreak eine grundlegende Schwäche des John Deere-Systems, laut dem Hacker beweist das auch, wie eine derartige Schwachstelle genutzt werden kann, um landwirtschaftliche Geräte zu sabotieren.Sick Codes hat seine Traktor-Hacks ursprünglich gemacht, um die Sicherheitsprobleme aufzuzeigen, das kam in der Recht-auf-Reparatur-Szene aber nicht ausschließlich gut an: "Ich habe von einigen Landwirten Rückmeldungen bekommen. Einer hat mir gemailt und gesagt: 'Du versaust uns unser ganzes Zeug!' Also dachte ich mir, ich lasse meinen Worten Taten folgen und beweise den Landwirten, dass sie die Geräte rooten können."Der Druck auf die Hersteller wurde in den vergangenen Monaten immer größer, die Recht-auf-Reparatur-Bewegung genießt immer mehr politischen Rückhalt. Auch John Deere hat bereits reagiert und im Frühjahr angekündigt, dass man seine Reparatur-Software ein Stück weit öffnen wird.