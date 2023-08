Windows 11: Microsoft-Apps lassen sich bald einfach(er) deinstallieren

Microsoft wird Windows 11-Nutzern in Zukunft ermöglichen, weitere Inbox- bzw. Stock-Apps ohne Umwege zu deinstallieren. Vor­in­stal­lierte Pro­gramme wie Fotos, Kontakte oder der Remote Desktop Client konnten bis dato nur schwer entfernt werden.

Microsoft räumt weitere Steine aus dem Weg

Zusammenfassung Microsoft plant, Deinstallation von Stock-Apps in Windows 11 zu vereinfachen.

Programme wie Fotos, Kontakte, Remote Desktop konnten nicht entfernt werden.

Insider-Preview-Versionen ermöglichen zudem Deinstallation von Kamera und Cortana.

Aktuelle Insider Preview fügt Kontakte, Fotos und Remote Desktop zur Liste hinzu.

Deinstallation zukünftig über Einstellungen, statt über Terminal oder Drittanbieter.

Unbekannt, wann Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird.

Seit Monaten versprechen die Redmonder, Nutzern die Kontrolle über ihr Betriebssystem zurückgeben zu wollen. Das gilt nicht nur für das Ändern von Standard-Apps (z.B. Browser), sondern auch für die Deinstallation von eventuell überflüssigen System-Programmen, den sogenannten Inbox- bzw. Stock-Apps von Windows 11.Mit den Insider-Preview-Versionen von Ende März und Anfang April war es bereits möglich, Microsoft-Apps wie Kamera und Cortana problemlos und vor allem ohne Umwege zu löschen. Das kürzlich im Canary Channel veröffentlichte (via Neowin ) Windows 11 Insider Preview Build 25931 fügt dieser Liste nun die Programme Kontakte, Fotos und Remote Desktop (MSTSC) hinzu.Um diese zu entfernen, reicht zukünftig ein Besuch in den Einstellungen (Windows-Taste + I). Im Bereich "Apps -> Installierte Apps" können Nutzer die drei Menüpunkte am rechten Seitenrand des Eintrags verwenden, um das Deinstallieren anzustoßen. Zuvor konnten viele von Microsofts Stock-Apps nur über Winget-Befehle im Terminal (Eingabeaufforderung) oder über Programme von Drittanbietern entfernt werden.Bisher ist nicht bekannt, wann Microsoft die neuen Optionen zur Entfernung von Kamera, Cortana, Fotos, Kontakte und Remote Desktop auch für Otto Normalverbraucher freigeben wird. Das kommenden Windows 11 23H2-Update im Herbst wäre ein möglicher Zeitpunkt.Aktuell sorgt ein Bug in Microsofts Out of Box Experience (OOBE) für die Möglichkeit, Windows 11 ohne Bloatware (z.B. TikTok, Candy Crush und Co.) zu installieren. Unser Artikel zeigt , was die Regionseinstellungen damit zu tun haben.