Windows 11 23H2: Microsoft bestätigt Media Creation Tool-Probleme

Das Media Creation Tool ist ein bequemer Weg, um an die ISO eines Microsoft-Betriebssystems zu kommen. Denn dieses schlanke Programm lädt die Dateien für Windows 11 herunter und erstellt ein für die Installation erforderliches Boot-Medium. Aktuell gibt es aber Probleme.

Media Creation Tool lädt 22H2 statt 23H2

Fix Mitte November

Windows 11 23H2 Update ist da! 🚀 Erfahren Sie alles über die neuesten Features, Verbesserungen und Installationsmöglichkeiten - von Automatik bis Expertenmodus. Neugierig? Werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Artikel!

Zusammenfassung Media Creation Tool dient zur Erstellung von Installationsmedien

Microsoft hat Version 23H2 für Windows 11 freigegeben

MCT wird genutzt, um Betriebssystem neu aufzusetzen

MCT lädt aktuell nicht die neueste Version 23H2, sondern 22H2

Microsoft bestätigt und untersucht das Problem

Behebung des Problems voraussichtlich nicht vor dem 15. November

Vermutlicher Grund: Optimierung der Paketgröße, Version zu groß

Anfang dieser Woche hat Microsoft Version 23H2 für Windows 11 allgemein freigegeben und bei den meisten Nutzern des Betriebssystems dürfte das Update ohne große Umstände auf dem Rechner landen. Denn in vielen Fällen ist es nämlich schon installiert und muss nur durch das sogenannte Enablement Package bzw. Aktivierungspaket angeschaltet werden.Doch es gibt dennoch immer wieder Fälle, in denen man zum Microsoft Media Creation Tool (MCT) greifen muss, vor allem dann, wenn man das Betriebssystem, aus welchen Gründen auch immer, komplett neu aufsetzen will oder muss. Das MCT funktioniert in der Regel im Zusammenspiel mit einem genügend großen (mindestens acht Gigabyte großem) USB-Stick, dort wird ein bootfähiges Medium erstellt.Wer das Media Creation Tool dieser Tage einsetzen will, der erlebt allerdings eine unangenehme Überraschung. Denn das MCT lädt derzeit nicht wie erwartet bzw. gewünscht die Version 23H2 für Windows 11 herunter, sondern immer noch Ausgabe 22H2, also das Vorjahres-Update. Wie Neowin berichtet, hat Gabe Frost, Senior Director and Group Product Manager bei Microsoft, Mitte dieser Woche bestätigt, dass es Probleme gibt und diese auch untersucht werden.Später meldete sich Frost noch einmal via Twitter zu Wort und meinte, dass die Behebung etwas Zeit in Anspruch nehmen werde. Denn laut aktuellem Stand werde Windows 11 23H2 nicht vor dem 15. November im MCT verfügbar sein, Grund dafür sind Arbeiten im Zusammenhang mit der "Optimierung der Paketgröße". Man kann also vermuten oder annehmen, dass die MCT-Version derzeit schlichtweg zu groß ist.