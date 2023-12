Sinnvolle Änderungen: So werden Windows 11-Widgets endlich nützlich

Microsoft hat angekündigt, dass das Windows 11 Widgets-Board dank eines kommenden Updates endlich "nützlich" wird - denn Windows erlaubt es dann, den News-Feed abzuschalten und die Widgets-Ansicht so viel relevanter gestalten zu können.

Test zunächst im Beta-Kanal

Neue Widgets-Board-Einstellungen

Wir haben die Widget-Einstellungen aktualisiert und bieten den Nutzern nun mehr Möglichkeiten, ihre Widgets-Board-Erfahrung anzupassen. Eine der neuen Einstellungen ermöglicht es Ihnen, nur Widgets auf Ihrem Widgets-Board anzuzeigen, und eine andere erleichtert es Ihnen, herauszufinden, wie Sie Ihre Feed-Inhalte personalisieren können.

Die neuen Einstellungen ermöglichen es Ihnen auch, das Konto auszuwählen, das Sie für Ihre von Microsoft Start betriebenen Widgets und Feeds verwenden möchten. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr darauf beschränkt sind, das Konto zu verwenden, mit dem Sie sich bei Windows angemeldet haben, um diese Erlebnisse zu steuern, genau wie Ihre anderen App-basierten Widgets.

Sie können das von Microsoft Start verwendete Konto ganz einfach verwalten, indem Sie in den Einstellungen des Widgets-Boards unter dem Abschnitt "Personalisieren Sie Ihre Inhalte" zu "Microsoft Start" navigieren. Mit dieser Änderung können Sie das Erlebnis weiter an Ihre Vorlieben anpassen.

Die neuen Einstellungen sind nicht auf bestimmte Regionen beschränkt.

Das geht aus dem jüngsten Blog-Beitrag des Windows Insider-Teams hervor. Dabei gibt es mit dem Windows 11 Vorschau-Build 22635.2841 im Beta-Kanal jetzt ein neues Update mit kleineren Verbesserungen und wichtigen Änderungen - dazu gehört unter anderem die Änderung für die Widgets.Diese Änderungen werden nach und nach an alle Teilnehmer des Beta-Kanals verteilt, sind also bislang nicht flächendeckend in der Verteilung.Microsoft hat die neue Option nicht als die willkommene Ergänzung angekündigt, die sie tatsächlich ist, sondern nur verklausuliert angekündigt. Stattdessen erwähnte das Unternehmen sie kurz in einer Notiz über die neue Einstellungsseite der Widgets. Microsoft schreibt dazu:Der letzte Satz ist besonders wichtig, denn die Änderung hat Microsoft nicht von sich aus gestartet. Die Möglichkeit, den News-Feed in der Windows 11-Widgets-Leiste zu deaktivieren, geht auf eine europäische Gesetzgebung zurück. Das Widgets-Board war schon immer eine etwas seltsame Sache in Windows 11. Als Microsoft die Funktion erstmals ankündigte, waren viele begeistert.Widgets sind auf Android und iOS nützlich - und früher waren sie das auch bei Windows. Mit der Änderung geht es jetzt wieder in die richtige Richtung.