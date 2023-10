Windows nur noch gegen Abo-Gebühr? Nein, sagen die Insider

Gestern hieß es, dass Microsoft möglicherweise eine Art Abonnement-Modell für den Vertrieb von Windows 11 und Windows 12 in Arbeit hat. Tatsächlich ist es wohl wahrscheinlicher, dass die Redmonder bestimmte Features per Abo zugänglich machen wollen.

Microsoft

Windows wird wohl nie rein Abo-basiert angeboten

'Hybridisierung' von Windows erwartet, kein Pflicht-Abo

Wie auch wir berichteten, finden sich in aktuellen Vorabversionen von Windows 11 Hinweise darauf, dass Microsoft eine Art Abo-Modell für Windows plant . Entsprechende Strings wurden jüngst in einigen Canary-Builds gefunden, was zu Spekulationen führte, laut denen Microsoft Windows bald gegen eine monatliche Gebühr vermarkten wollen könnte.Laut den Quellen von Windows Central beziehen sich die in bestimmten Systemdateien entdeckten Daten aber eher auf eine neue, spezielle Variante von Windows 11, die als sogenannte IoT Enterprise Subscription"-Edition bezeichnet wird. Es geht also nicht etwa um die Client-Versionen von Windows, wie sie hunderte Millionen Nutzer weltweit einsetzen.Angeblich plant Microsoft, wie schon zuvor diverse Male zu hören war, zwar durchaus eine tiefergehende Integration von Windows 365 in die nächsten Versionen seines Betriebssystems, doch gibt es dieses Produkt ja nun schon länger und auch der Umstand, dass für die Möglichkeit, einen Cloud-PC mit Windows 11 zu nutzen, Geld verlangt wird, ist nicht neu. Noch handelt es sich dabei aber um ein Angebot für Unternehmenskunden, das früher oder später auch für Privatkunden zugänglich gemacht werden wird - als Option wohlgemerkt.Die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft sein Betriebssystem Windows nur noch als Abonnement anbietet, soll laut dem Bericht praktisch gleich null sein. Es gebe schlichtweg kein brauchbares Geschäftsmodell, in dessen Rahmen dies ohne das Verprellen der gesamten Nutzerbasis möglich sei, so die Einschätzung der Kollegen. Für die kommenden Jahre sei aber auch damit zu rechnen, dass eine "Hybridisierung" von Windows erfolgt.Microsoft wolle innerhalb des nächsten Jahrzehnts bei Windows, Xbox und anderen Produkten immer stärker auf Hybrid-Modelle setzen, bei denen die Produkte um Cloud-Funktionen erweitert werden. Diese würden dann wahrscheinlich auch teilweise nur gegen eine monatliche Gebühr zur Verfügung stehen, doch das gesamte Betriebssystem werde davon wahrscheinlich nie betroffen sein, heißt es weiter.