Windows 11 testet neue Xbox-Abo-Verwaltung in Einstellungen-App

Microsoft hat für Insider im Dev-Kanal eine neue Vorschau für das Windows 11-Update 23H2 herausgegeben. Damit startet jetzt eine neue Xbox-Abonnementverwaltung in den Einstellungen von Windows. Zudem gibt es wichtige Fehlerbehebungen.

Xbox-Abonnementverwaltung

Die Neuerungen halten sich in dieser Version allerdings in Grenzen. Der neue Build trägt die Nummer 25193 und gehört zum Sun Valley 3-Entwicklungszweig, also zu Windows 11 Version 23H2. Inhalte der Vorschau-Versionen könnten aber deutlich früher freigegeben werden - das gehört zu den Änderungen in den Freigaben von neuen Funktionen.Dazu gehört neben der neuen Xbox-Abonnementverwaltung auch die Unterstützung für neue Braillezeilen in Narrator. Alle weiteren Änderungen betreffen Verbesserungen und Fehlerbereinigungen: Microsoft hat ein Problem behoben, das zu sporadischen Abstürzen von explorer.exe im Zusammenhang mit dem Taskleistenüberlauf führte. Ein weiteres Problem betraf den Absturz des Startmenüs, wenn die Suchhervorhebung aktiviert war.Die Xbox-Abonnementverwaltung ist interessant für alle Gamer und könnte schon in Kürze für alle Nutzer freigegeben werden. Als Mitglied von Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass für Konsolen oder Xbox Live Gold, kann man nun alle Abonnementdetails über Einstellungen > Konten einsehen. Ähnlich wie bei der Microsoft 365-Abonnementverwaltung findet man dort auch wiederkehrende Rechnungen, die Zahlungsmethode sowie die mit dem Xbox-Abonnement verbundenen Spiele und Vorteile. Weiterhin lassen sich die Abonnements verwalten und upgraden, Geschenkkartengutscheine einlösen.Wer Informationen zu den weiteren Änderungen für die neuen Build sucht, wird im Windows Blog fündig. Windows Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc haben dort die Release-Notes hinterlegt. Zudem wird über bekannte Probleme informiert.