Rolle rückwärts: Termin für Windows 11 23H2-Update zurückgezogen

Nachdem Microsoft den Start von Windows 23H2 für den 26. September in Aussicht gestellt hat, folgt nun die Korrektur. Neuerungen wie der Copilot und App-Updates für Paint, Fotos und Co. werden in den näch­sten Tagen lediglich als Teil eines weiteren 22H2-Patches ausgerollt.

Windows 11 2023-Update noch nicht fertig

Vorerst nur App-Updates und Copilot-Preview

Zusammenfassung Windows 11 23H2-Update wird nicht am 26. September erscheinen.

Genauer Termin für Windows 11 23H2-Release steht noch nicht fest.

Neuerungen wie Copilot und App-Updates kommen mit 22H2-Patch.

Bis zu 200 neue Funktionen für Windows 11 22H2/23H2 sind unklar.

App-Updates und Copilot-Vorschau werden am 26. September ausgerollt.

Aktualisierungen betreffen Paint, Fotos, Snipping Tool, Notepad und mehr.

Wer sich nach Microsofts gestrigen Ankündigungen bereits auf das neue Windows 11 2023-Update gefreut hat, erhält jetzt einen Dämpfer. Die auch als Version 23H2 bekannte Aktualisierung wird nicht etwa am 26. September, sondern vermutlich erst im Verlauf des Oktobers erscheinen. Stattdessen ziehen die Redmonder ein weiteres Windows 11 22H2-Update vor.Wurden die Informationen aus vorliegenden Pressemeldungen mit Windows 11 23H2 in Verbindung gebracht, korrigierte Microsoft im Nachgang seine Blog-Beiträge. Dabei wurde ein wichtiger Hinweis hinzugefügt: "Diese Erfahrungen, einschließlich Copilot in Windows und mehr, werden ab dem 26. September als Teil unseres Updates auf Windows 11 (Version 22H2) verfügbar sein."Somit steht ein genauer Termin für den Start von Windows 11 23H2 weiterhin nicht fest. Microsoft spricht lediglich von einem Release im vierten Quartal. Der anstehende Patch Day am 10. Oktober wäre ein nächster möglicher Stichtag. Ob die bis zu 200 neuen Funktionen, die bisher mit Windows 11 23H2 in Verbindung gebracht wurden, nun auch Teil des kommenden September-Updates von Windows 11 22H2 werden, ist noch unklar.Fest steht lediglich, dass Microsoft diverse App-Updates nebst einer Vorschau des Copilot am 26. September ausrollen wird. Dazu gehören unter anderem auch Ak­tu­ali­sie­rungen für Paint, Fotos, Snip­ping Tool, Clipchamp, Notepad, Outlook für Windows, Windows Backup und den Datei-Explorer. Welche Neuerungen darüber hinaus im weiteren Verlauf des Jahres folgen, erfahrt ihr in unserem Feature-Überblick zu Windows 11 23H2