Microsoft stoppt offenbar P2P-Win32-Dienste unter Windows 11 und 12

Microsoft plant unter Umständen bereits in Kürze P2P-Win32-Dienste unter Windows den Hahn zuzudrehen. Betroffen sind die kommenden Versionen Windows 11 23H2 und Windows 12. Die Informationen dazu stammen aus einer Insider-Vorschau.

P2P-Win32-Dienste "werschwunden"

Entfernte DLL-Dateien

drt.dll (Distributed Routing Table)

drtprov.dll (Distributed Routing Table Providers)

drttransport.dll (Distributed Routing Table Transport Providers)

Groupinghc.dll (Grouping Helper Class)

P2P.dll (Peer-to-Peer-Gruppierung)

P2PGraph.dll (Peer-to-Peer-Darstellung)

p2pnetsh.dll (Peer-to-Peer-NetSh-Helfer)

p2psvc.dll (Peer-to-Peer-Dienste)

pnrpauto.dll (PNRP Auto Service Dll)

Pnrphc.dll (PNRP-Helferklasse)

pnrpnsp.dll (PNRP-Namensraumanbieter)

pnrpsvc.dll (PNRP-Dienst-Dll)

Infolgedessen wurden folgenden Dienste entfernt:

Peer Name Resolution Protocol

Peer Networking Gruppierung

Peer Networking Identity Manager

Zusammenfassung Microsoft plant möglicherweise, P2P-Win32-Dienste in Windows zu deaktivieren.

Betroffen sind zukünftige Versionen Windows 11 23H2 und Windows 12.

Änderungen wurden in einer Insider-Vorschau entdeckt, aber noch nicht bestätigt.

Mehrere DLL-Dateien, die mit Peer-Netzwerken verbunden sind, wurden entfernt.

Wahrscheinlichste These: Funktionen werden als nicht wichtig erachtet und entfernt.

P2P-Funktionen könnten in Windows 11 Version 23H2 und Windows 12 fehlen.

Dienste sind bereits zwei Jahrzehnte alt, könnten aber in zukünftigen Versionen wiederkehren.

Insider-Builds sind in der ersten Linie dafür gedacht, neue Funktionen und Änderungen für Windows zu testen, bevor sie in die verbiet Verteilung gehen, dazu gibt es für die freiwilligen Tester auch immer eine Übersicht, was sich in der neuesten Version geändert hat.Dieses Mal ist das so nicht der Fall. Die entdeckten Änderungen wurden bisher nicht von Microsoft angekündigt oder bestätigt. Einem aufmerksamen Tester ist allerdings aufgefallen, dass Microsoft mehrere DLL-Dateien, die mit Peer-Netzwerken zu tun haben, wie z. B. die für verteiltes Routing und Peer-to-Peer-Dienste, aus dem System32-Ordner der jüngeren Builds entfernt hat. Betroffen ist der Windows-Build 25951.DLL-Dateien sind sogenannte dynamische Programmbibliotheken, die zum Beispiel für die Ausführung bestimmter Funktionen in Windows genutzt werden.In seinem Test stellte der bekannte Leaker Xeno fest, dass genau ein Dutzend solcher Dateien von einer zur anderen Version durch Microsoft entfernt wurden, was dazu geführt hat, dass drei solcher Dienste nicht mehr verfügbar sind. Xeno veröffentlichte bei X/Twitter eine Liste con Dateien, die nun fehlen, samt Erklärung, was dahinter steckt: "Eine ganze Reihe von DLLs wurde aus Build 25951 System32 entfernt".Man kann derzeit nur spekulieren, warum diese DDL-Dateien fehlen. Die wahrscheinlichste These ist, dass diese Funktionen im kommenden Windows 11 23H2-Update von Microsoft als nicht wichtig erachtet und entfernt werden,Falls das der Fall ist, werden die P2P-Funktionen nicht nur in Windows 11 Version 23H2, sondern auch in der nächsten größeren Windows-Version, die allgemein als Windows 12 bezeichnet wird fehlen.Diese Dienste sind allerdings schon ziemlich alt (zwei Jahrzehnte). So wurde beispielsweise das Peer Name Resolution Protocol (PNRP) in den XP-Tagen als Lösung für einige der Nachteile von DNS entwickelt. Natürlich befindet es sich noch in der Testphase und Microsoft könnte es in zukünftigen Versionen wieder einführen.