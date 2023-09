Windows 11: Neue Funktionen für das Startmenü entdeckt

Microsoft arbeitet auch über Windows 11 23H2 hinaus an der Op­ti­mie­rung seines Startmenüs. Versteckte Funktionen innerhalb der jüngsten Insider Preview zeigen eine neue Möglichkeit, wie Nutzer den oft kri­ti­sier­ten "Empfohlen"-Bereich ausbauen können - mit Ordnern.

Brachte das am 13. September veröffentlichte Windows 11 Insider Preview Build 23545 im Dev-Kanal neben diversen Bugfixes nur einige wenige Neuerungen und Leistungsoptimierungen für die Suche in der Taskleiste, Windows Share und den Datei-Explorer hervor, sind findige Insider jetzt auf weitere experimentelle Funktionen gestoßen.So scheinen die Redmonder weiterhin am Startmenü von Windows 11 zu arbeiten, um den von vielen Nutzern kritisierten "Empfohlen"-Bereich zu verbessern. Den Wunsch nach einer Option zum Deaktivieren der Empfehlungen wollen die Entwickler vorerst scheinbar nicht erfüllen. Stattdessen schafft man derzeit mehr Möglichkeiten, diese sinnvoll zu nutzen.Bereits jetzt können Windows 11-Nutzer in den Einstellungen () die Größe des Bereichs, von einer über drei bis hin zu vier Zeilen, verändern. Windows 11 23H2 bringt zudem neue Thumbnails ins Spiel, wie in unserer Vorschau zum nächsten großen Update zu lesen ist. Zusätzlich könnte bald eine neue Ordner-Struktur zum Einsatz kommen.Wie die Kollegen von Neowin berichten, experimentiert Microsoft mit der Möglichkeit, den "Empfohlen"-Bereich um Ordner zu ergänzen, etwa um kürzlich installierte Apps und vorgeschlagene Dateien in diesen zu sammeln. Somit könnten mehr Einträge in einem kompakteren Bereich untergebracht werden. Praktisch vor allem für Nutzer, die sich für nur eine "Empfohlen"-Reihe im Startmenü entscheiden.Da es sich um eine versteckte Funktion für das Windows 11-Startmenü handelt, benötigt ihr unter anderem Drittanbieter-Programme, um diese freizuschalten. Etwa das mit einer grafischen Oberfläche ausgestattete ViveTool GUI oder alternativ den Klassiker für die Nutzung in der Eingabeaufforderung (CMD). Nach der Installation des Dev-Build 23545 können diefür die Freischaltung genutzt werden.Aktuell ist unklar, ob und wann Microsoft die neue Ordner-Struktur einführt. Mittlerweile gehen die Patches und Funktionen im Dev-Kanal über das für Oktober geplante Windows 11 23H2-Update hinaus. Entsprechend könnten diese auch erst im nächsten Jahr erscheinen.