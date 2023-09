Starfield: Laut externem Entwickler ist das Spiel mies programmiert

Seit kurzem ist Starfield für alle verfügbar und das Science-Fiction-Rollenspiel sorgt für Diskussionen. Das liegt einerseits daran, dass debattiert wird, ob das Spiel dem Hype gerecht wird, und andererseits an der Performance des Bethesda-Games - vor allem am PC.

Starfield weist den Speicher falsch zu, wenn er nicht mit der CPU-Seitengröße übereinstimmt. Wenn der GPU-Treiber dagegen nicht robust genug sind, wird das Spiel zu unbestimmten Zeiten abstürzen. Starfield missbraucht eine dx12-Funktion namens ExecuteIndirect. Diese Funktion verlangt unter anderem Hinweise vom Spiel, damit der Grafiktreiber weiß, was er erwarten kann. Da Starfield gefälschte Hinweise sendet, werden die Grafiktreiber bei der Verarbeitung der Daten überrumpelt und erzeugen Blasen in der Befehlswarteschlange. Diese Blasen bedeuten, dass der Grafikprozessor seine Arbeit unterbrechen, die Annahmen über die indirekte Ausführung überprüfen und wieder von vorne beginnen muss. Starfield erstellt mehrere "ExecuteIndirect"-Aufrufe hintereinander, anstatt sie zu bündeln, was bedeutet, dass das oben beschriebene Problem mehrfach auftritt.

Zusammenfassung Starfield-Rollenspiel veröffentlicht und sorgt für Diskussionen

Spiel ist für AMD-Grafikkarten optimiert, Nachteile für Nvidia-Nutzer

Starfield-Hauptverantwortlicher: technische Probleme = neuer Rechner nötig

Vulkan-Entwickler Arntzen: ineffiziente Code-Methoden führen zu Leistungsproblemen

Drei zentrale Probleme: falsche Speicherzuweisung, Missbrauch von dx12-Funktion, mehrere "ExecuteIndirect"-Aufrufe hintereinander

Open-Source-Community hat Workarounds für bessere Performance entwickelt

Bethesda wird wahrscheinlich keine Reparaturen an ihrer Engine vornehmen.

Zum Thema Starfield-Performance gab es bereits vor der Veröffentlichung viel Gesprächsstoff, das liegt unter anderem am Umstand, dass das Spiel für AMD-Grafikkarten optimiert ist und Nvidia-Anwender benachteiligt werden - so jedenfalls der Vorwurf. Zuletzt hat es dazu auch Aussagen von Todd Howard, dem Starfield-Hauptverantwortlichen. Dieser meinte, dass das Spiel bei den meisten großartig laufe, wer zu große technische Probleme hat, der müsse eben in einen neuen Rechner investieren.Dem widerspricht nun ein Vulkan- bzw. Vkd3d-Entwickler Hans-Kristian Arntzen. Bei Vkd3d handelt es sich um jene Bibliothek, die Starfield und viele andere Spiele verwenden, um die Direct3D 12 API auf Vulkan zu implementieren. Doch in einem Pull Request (was vereinfacht gesagt einem Update entspricht), schreibt Arntzen, dass Starfield eine ganze Reihe an ineffizienten (Code-)Methoden aufweist, die zu Leistungsproblemen führen können.Arntzens Ausführungen sind sehr technisch und dürften Normalsterblichen kaum etwas sagen, ein Redditor namens Nefsen402 hat das aber ins halbwegs Verständliche übersetzt (via DualShockers ). Die drei zentralen Punkte, so Nefsen402 Das Fazit ist, dass die Open-Source-Community bereits Workarounds umgesetzt hat, mit denen das Spiel besser läuft: "Diese Workarounds sind für die Öffentlichkeit einsehbar, aber Bethesda wird sich höchstwahrscheinlich nicht darum kümmern, ihre kaputte Engine zu reparieren. Stattdessen behaupten sie, dass ihr Spiel 'optimiert' ist, wenn deine Hardware neu genug ist", schreibt Nefsen402.