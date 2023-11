Nvidia ist gelandet: Neues Starfield-Update bringt DLSS 3.5 Support

Mit dem Starfield-Update 1.8.86 kehrt Nvidias lang erwartetes KI-Upscaling DLSS 3.5 samt Frame Generation jetzt auch im Weltraum-Rollenspiel von Bethesda ein. Gleichzeitig wird ein reiner DLAA-Modus integriert, der sich nur auf die Kantenglättung via KI konzentriert.

Nvidias KI-Komplettpaket kehrt ein

Wir haben eine Reihe von Speicherproblemen und Speicherlecks behoben.

Wir haben einige Änderungen zur Optimierung der GPU-Performance vorgenommen, die sich vor allem auf leistungsstärkeren Grafikkarten bemerkbar machen werden.

Wir haben ein verbessertes Renderer-Threading-Modell implementiert, das die CPU-Auslastung vor allem auf leistungsstärkeren Systemen verbessert.

Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

Seit dem Erscheinen von Starfield Ende August ist die Performance des Sci-Fi-Rollenspiels ein oft diskutiertes Thema. Die teilweise hohen Anforderungen zwangen selbst teure Gamingsetups in die Knie. Vor allem Besitzer von Nvidia GeForce-Grafikkarten wurden enttäuscht, da sich Bethesda als AMD-Partner gegen die Integration der FPS-steigernden Deep Learning Super Sampling-Technologie (DLSS) entschieden hat - bis jetzt.Die Starfield-Version 1.8.86 führt jetzt die Nvidia DLSS 3.5-Unterstützung für PC-Spieler ein. Somit müssen diese nicht mehr auf eventuell instabile Mods von Drittanbietern setzen. Neben der via künstlicher Intelligenz hochskalierten "Super Resolution" werden zudem Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency und DLSS Frame Generation integriert. Somit kann etwa auch die KI-basierte Kantenglättung ohne Upscaling verwendet werden.Ansonsten haben die Entwickler bei Bethesda an weiteren Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen gearbeitet, wie die offiziellen Patch Notes zeigen.Mittlerweile haben Nutzer von AMD Radeon-Grafikkarten das Nachsehen. Während Nvidia DLSS 3.5 Einzug hält, wartet man noch immer auf die AMD FidelityFX Super Resolution der 3. Generation (FSR 3) und der damit verbundenen Fluid Motion Frames (AFMF) als Zwischenbildberechnung. Doch wie bereits die Steam-Statistik zeigt, spielt die Mehrheit unter grüner Flagge.