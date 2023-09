Für mehr FPS: Starfield-Mods bringen Nvidia DLSS 3 und Intel XeSS

Aufgrund der exklusiven Partnerschaft mit AMD bietet Starfield ab Werk lediglich den Open-Source-Upscaler FSR 2 und verzichtet bisher auf die für Nvidia- und Intel-Grafikkarten optimierten Technologien DLSS 3 und XeSS. Doch die Modding-Community hilft teils kostenlos nach.

Um die teils hohen Anforderungen aktueller Titel auf Gaming-PCs zu bewältigen, greifen Spieler stets gern in die Upscaling-Trickkiste. Aktuell dominiert von Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS), wird das Bild somit in einer geringeren Auflösung berechnet und anschließend mithilfe von Algorithmen bzw. künstlicher Intelligenz hochskaliert.Der dadurch entstehende FPS-Schub wird in Bethesdas neuem Sci-Fi-Rollenspiel Starfield allerdings derzeit nur durch das vorrangig für AMD Radeon-GPUs entwickelte FidelityFX Super Resolution (FSR 2) übernommen. Grund dafür ist eine exklusive Partnerschaft mit dem Chiphersteller. AMDs Upscaling-Technik kann von Nvidia- und Intel-Grafikkarten zwar genutzt werden, doch haben die von beiden optimierten Technologien DLSS 3 und XeSS für die eigenen GPUs mehr zu bieten.Da eine zeitnahe Integration von Nvidia DLSS und Intel XeSS (Xe Super Sampling) seitens Bethesda nicht in Aussicht gestellt wird, weiß sich die Modding-Community auch in Starfield zu helfen. Der chinesische Entwickler "PureDark" bietet mit dem Starfield Upscaler eine Möglichkeit, AMDs FRS 2 kostenlos durch DLSS 2 und XeSS zu ersetzen. Innerhalb seines Patreon-Abos (5 Euro) wird der Mod um DLSS 3 und die Frame-Generation erweitert.Alternativ zur kostenpflichtigen Option bietet der Entwickler LukeFZ seine Starfield Frame Generation in der NexusMod-Datenbank ohne Gebühren an. Darüber hinaus empfehlen wir einen Blick auf den BetterHUD-Mod für eine optimierte Benutzeroberfläche und Starfield FOV zur Anpassung des Field of View (Sichtfeld), das ab Werk nicht geändert werden kann.Folgt bei der Installation von Starfield-Mods penibel den Hinweisen der Entwickler, um eure Spieldateien nicht eventuell zu beschädigen. Da in den nächsten Tagen weitere Updates sämt­li­cher Mods erwartet werden, solltet ihr zudem stetig nach eventuellen Ak­tu­ali­sie­rungen Ausschau halten, um die Leistung und Effizienz der Upscaler zu steigern.