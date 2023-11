Starfield-Entwickler: Planeten nicht langweilig sondern "absichtlich leer"

Das Weltraumspiel Starfield muss sich sehr oft eine Kritik gefallen lassen: Viele der Planeten sind leer, interessante Orte fehlen. Doch laut den Entwickler sehen das gelangweilte Spieler einfach völlig falsch. Die Planeten seien mit voller Absicht so blank.

'Leere Planeten sind nicht langweilig', sagt Bethesda

Etwas abgehoben

Zusammenfassung Kritik an Starfield für fehlende Inhalte auf Planeten

Austausch zwischen Entwickler und Kritiker auf Steam

Entwickler sagt, leere Planeten sind beabsichtigt

Nutzer kritisieren fehlende Interaktion und Erkundung

Entwickler: Starfield soll Gefühl der Überwältigung erzeugen

Starfield hat unzählige Systeme, um die Spieler zu beschäftigen. Bethesda war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, dass ein freies Universum mit vielen Planeten zum Entdecken einlädt. Seit der Veröffentlichung des Spiels gibt es Diskussionen darüber, ob der Titel dieser Ankündigung gerecht wird. Jetzt kam es zu einem interessanten Austausch zwischen Kritiker und Entwickler.Ein besonders ausführlicher Review auf Steam hatte vor allem die große Leere des Starfield-Universums angeprangert. "Jeder Planet, auch die großen "besiedelten" Planeten, sind einfach prozedural erzeugte leere Räume", so der enttäuschte Spieler. Erkundung sei eine "völlig undankbare Erfahrung", bei der man vor allem "durch Menüs hüpft, ohne dass es am Ende der damit verschwendeten Zeit etwas zu sehen oder zu tun gibt."Mit seiner Kritik hat der Nutzer offenbar einen Nerv getroffen und veranlasst einen Entwickler zu einer langen Antwort. Der Inhalt: der Nutzer habe einfach nicht verstanden, was die Entwickler mit den Planeten beabsichtige, langweilig seien diese aber nicht. "Einige von Starfields Planeten sind absichtlich leer - aber das ist nicht langweilig", so die Feststellung des Bethesda-Mitarbeiters.Danach folgt ein Vergleich, der doch sehr seltsam anmutet: "Als die Astronauten zum Mond flogen, gab es dort nichts. Gelangweilt haben sie sich bestimmt nicht." Zu guter letzt kann sich der Entwickler eine Erklärung, wie man sich bei der Erkundung in Starfield nach seiner Ansicht fühlen sollte, nicht verkneifen: Erforschung in Starfield verfolgt die Absicht, bei den Spielern ein Gefühl der Kleinheit hervorzurufen und sie überwältigt fühlen zu lassen."