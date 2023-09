Starfield erhält "Kartoffel-Modus" für besonders leistungsschwache PCs

Seit heute ist Starfield für alle verfügbar, das Sci-Fi-Rollenspiel war zuletzt als Early Access spielbar. Davon haben auch Gamer mit schlechteren PCs etwas, denn den Frühstart nutzte ein Enthusiast, um einen Mod zu erschaffen, der das Spielen auf "Kartoffel-PCs" ermöglicht.

Kartoffel-Starfield

PC von "Morrowind-Opa"

Zusammenfassung Starfield, ein Sci-Fi-Rollenspiel, ist nun allgemein verfügbar.

Ein Spieler erstellte einen "Potato Mode" für PCs mit schlechterer Leistung.

Starfield setzt normalerweise aktuelle Hardware wie AMD Ryzen 5 2600X und 16 GB RAM voraus.

Der "Potato Mode" ermöglicht das Spielen auf veralteten PCs.

Die Modifikation ersetzt fast alle Texturen durch ein matschförmiges Etwas.

Trotz "Potato Mode" bleiben Features wie volumetrische Beleuchtung und Physiksimulation erhalten.

Als Kartoffel-PCs bezeichnet man allerdings keine Rechner, die in AfD-Haushalten stehen, sondern Computer, die technisch nicht mehr ganz so auf Höhe der Zeit sind - zumindest in Starfield. Denn im neuen Bethesda-Spiel kann man auch Kartoffeln finden und diese sind bereits so etwas wie ein Maskottchen geworden - denn sie werden u. a. für Experimente mit der Physik-Engine des Spiels verwendet.Nun kommt ein "Potato Mode" dazu. Bei diesem "Kartoffel-Modus" handelt es sich um eine Modifikation für Rechner, die von Stichwörtern und Technologien wie Raytracing und DLSS nicht weiter entfernt sein könnten. Starfield setzt natürlich aktuelle Hardware voraus, darunter AMD Ryzen 5 2600X und Intel Core i7-6800K, AMD Radeon RX 5700 bzw. NVIDIA GeForce 1070 Ti und 16 GB RAM.Doch der Potato Mode macht ein Spielen auf PCs mit deutlich schlechterer Hardware möglich. In der Beschreibung der über NexusMods verfügbaren Modifikation heißt es dazu seitens des Machers BulwarkHD: "Hat dein PC 1 GB VRAM? Ist er so alt, dass dein Opa ihn zum Spielen von Morrowind benutzt hat? Oder hasst du hochauflösende Texturen und willst sie loswerden? Probiere diese Mod aus und finde heraus, ob sie für dich funktioniert!"Freilich sollte man nichts weniger als ein grafisch stark kastriertes Spiel erwarten, vor allem deshalb, weil fast alle Texturen durch ein matschförmiges Etwas ersetzt werden. Das macht Starfield zwar auf schwachen Rechnern spielbar, sieht aber auch entsprechend schrecklich (oder auch kurios) aus. Allzu aufwendig ist der Potato Mode allerdings nicht, da Features wie volumetrische Beleuchtung oder die Physiksimulation nicht abgeschafft, sondern nur die Texturen minimiert werden.