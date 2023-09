Starfield: Fans erschaffen mit dem Charakter-Editor zahlreiche Promis

Starfield ist nun offiziell verfügbar, zuvor war es mehrere Tage lang in einer Early-Access-Phase spielbar. Die Meinungen über das Spiel gehen zwar auseinander, keine Diskussionen gibt es aber, dass der Charakter-Editor enorme Möglichkeiten bietet. Und Fans machen davon Gebrauch.

Promis in Starfield

Bekannte Raumschiffe

Mit dem vielfältigen Optionen bei der Charakter-Erstellung ist es nicht nur möglich, seine ganz individuelle Spielfigur zu basteln, es ist auch machbar, lebende und auch bereits tote Persönlichkeiten "nachzubauen". Im Subreddit von Starfield kann man bereits zahlreiche Versuche von Fans sehen, die mit erstaunlicher Detailverliebtheit Promis und Personen aus der Popkultur erschaffen (via PC Gamer ).So kann man bereits sehen, wie Better Call Saul- und Breaking Bad-Star Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) in einem Raumanzug aussehen würde, auch Mafioso Tony Soprano aus der HBO-Serie Die Sopranos ist ein Popkultur-Schwergewicht, und zwar wortwörtlich auch in Starfield.Nicht fehlen darf natürlich auch der Starman höchstpersönlich, also David Bowie alias Ziggy Stardust. Bei Bowie zeigt sich zwar, dass auch das Bethesda-Spiel nicht perfekt ist, wenn es um das "Wiedererwecken" von Prominenten geht, womöglich lag das aber auch am (fehlenden) Aufwand, den der jeweilige Spieler in die Sache gesteckt hat.Serien- und Film-Charaktere sind in dieser Disziplin besonders populär, so kann man bereits auch Leeloo aus Das fünfte Element sowie Sandor Clegane aus Game of Thrones sehen. Natürlich darf auch Star Trek nicht fehlen, so kann man bereits Dr. Leonard McCoy alias Pille (DeForest Kelley) in seiner Starfield-Version erleben. Wir sind und sicher, dass auch Kirk und Co. nicht allzu lange auf sich warten lassen werden.Personen sind nicht das Einzige, das in Starfield nachgebaut wird, denn auch Raumschiffe können geklont werden. Hier gab es bereits den Millennium Falcon aus Star Wars und die Enterprise aus Star Trek zu sehen, dazu kommen die Serenity (Firefly), die Normandy (Mass Effect) und die Milano (Guardians of the Galaxy).