Starfield Cheats: Alle Codes für God Mode, Credits & Items im Überblick

Highlight

Wer sich den Starfield-Einstieg erleichtern möchte, kann über die "Konsole" im Spiel eine Vielzahl von Cheats nutzen. Von unendlicher Munition über Credit-Reichtum bis hin zum God Mode ist alles möglich. Unser Überblick zeigt euch die wichtigsten Codes und Item-IDs.

So einfach geht es über die Konsole

Alle Cheats für Starfield Cheat-Code Effekt im Spiel tgm God Mode (Unendlich Leben, Munition und Sauerstoff) tim God Mode Lite (Eingehender Schaden ohne zu sterben) psb Schaltet alle Kräfte im Spiel frei player.additem 0000000F #1000000 1 Million Credits für euer Konto (Zahl nach Raute anpassbar) player.setlevel XXX Hebt euren Charakter auf ein bestimmtes Level an (XXX durch z.B. 100 ersetzen) player.setav carryweight XXX Erhöht die Traglast eures Charakters auf ein bestimmtes Gewicht (XXX durch z.B. 500 ersetzen) kah Alle feindlichen NPCs im Umkreis werden getötet killall Alle NPCs im Umkreis werden getötet unlock Verschlossene Türen und Kisten werden geöffnet (Vorher Öffnungsversuch starten) tcai Kampf-KI von NPCs wird ausgeschaltet tai Sämtliche KI-Prozesse werden gestoppt tfc Freie Kamera wird eingeschaltet tcl Kollisionsabfrage wird deaktiviert showlooksmenu player 1 Charakter-Editor wird geöffnet, um optische Anpassungen vorzunehmen

Konsole zum erstellen von Items nutzen

Wichtige Item-IDs für Starfield Item-ID Gegenstand Konsolenbefehl Waffen 0026D964 Auto-Rivet player.placeatme 0026D964 1 0026D963 Big Bang player.placeatme 0026D963 1 000547A3 Breach player.placeatme 000547A3 1 0026D96A Bridger player.placeatme 0026D96A 1 0026D96B Coachman player.placeatme 0026D96B 1 00023606 Magpulse player.placeatme 00023606 1 0002EB42 Magshot player.placeatme 0002EB42 1 0002EB45 MagSniper player.placeatme 0002EB45 1 00000FD6 Razorback player.placeatme 00000FD6 1 0002CB5F Regulator player.placeatme 0002CB5F 1 0026D960 Shotty player.placeatme 0026D960 1 0026D95D Sidestar player.placeatme 0026D95D 1 0026D96D Urban Eagle player.placeatme 0026D96D 1 Raumanzüge 001F22BC Gran-Gran's player.placeatme 001F22BC 1 00065925 Incendiary Experimental Nishina player.placeatme 00065925 1 00225FC9 Monsterkostüm player.placeatme 00225FC9 1 0013F97D Peacemaker player.placeatme 0013F97D 1 0022B8F6 Repulsing Explorer player.placeatme 0022B8F6 1 0007B2B9 Sentinel's UC Antixeno player.placeatme 0007B2B9 1 Helme 00065926 Reactive Experimental Nishina player.placeatme 00065926 1 001F22BC Gran-Gran's player.placeatme 001F22BC 1 0010A25E Incendiary UC AntiXeno player.placeatme 0010A25E 1 0001754F Mark I player.placeatme 0001754F 1 0013F97B Peacemaker player.placeatme 0013F97B 1 Boost-Packs 0010A25D Armor-Plated UC AntiXeno player.placeatme 0010A25D 1 0001754E Mark 1 player.placeatme 0001754E 1 0021A86C UC Shock Power player.placeatme 0021A86C 1 Essenzielle Gegenstände 0000000F Credits player.additem 0000000F 1000 0000000A Digidietrich player.additem 0000000A 50

Ihr wollt Starfield im Early Access spielen?

In Starfield können sich PC-Spieler durch die Eingabe von Cheats diverse Vorteile verschaffen. Über dieeurer Tastatur mit deutschem Layout öffnet ihr Bethesdas neuem Sci-Fi-Rollenspiel die sogenannte, die zum Aktivieren der Cheats benötigt wird. Mods oder Trainer müssen nicht installiert werden.Wurde die ö-Taste im laufenden Spiel gedrückt, könnt ihr über die Ein­ga­be­auf­for­de­rung in der unteren linken Ecke diverse Cheat-Codes eintragen, die wir euch nachfolgend in Gänze aufgelistet haben. Wurden die Cheats aktiviert, kann die Konsole durch ein erneutes Drücken der ö-Taste geschlossen werden.Die Starfield Cheat-Codes stehen nur in der PC-Version zur Verfügung. Auf der Xbox Series X|S kann die Konsole nicht geöffnet werden. Außerdem deaktiviert die Nutzung von Cheats das Erfolgssystem (Achievements) von Microsoft und Steam. Nutzt die Codes daher am besten in einem separaten Spielstand, um später weiterhin die Starfield-Erfolge einzuheimsen.Während ihr mit den Cheat-Codes für Starfield vom Gottmodus bis hin zur Kollisionsabfrage das Spiel manipulieren könnte, erlauben euch spezielle Item-IDs das sofortige erstellen von Gegenständen.Über die Konsolenbefehleundkönnt ihr euch mit den wichtigsten Waffen, Rüstungen und Co. versorgen. Nachfolgend eine Auswahl, die wir im Laufe der nächsten Tage erweitern werden.Wer direkt in Starfield durchstarten möchte, benötigt die Premium-Edition des Sci-Fi-Rollenspiels. Die erhaltet ihr für den PC direkt bei Steam für 99,99 Euro oder als Download-Code bei Amazon für 109,99 Euro in der Play Anywhere-Variante sowohl für Windows als auch für Xbox Series X|S. Alternativ könnt ihr den PC bzw. Xbox Game Pass abonnieren und das Premium-Upgrade für knapp 30 Euro zukaufen.