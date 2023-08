Starfield: Atmosphärischer Live-Action-Trailer zum Weltraumepos

Mit Starfield erscheint in wenigen Tagen das vielleicht am meisten erwartete Spiel des Jahres. Bei der Opening Night Live zum Start der Gamescom zeigte Bethesda gestern Abend den offiziellen Live-Action-Trailer zum Weltraum-Epos.Dementsprechend hält das neue Video zwar kein weiteres Gameplay-Material bereit, es vermittelt aber dennoch einen recht guten Eindruck von dem, was Spieler in Starfield erwartet: nämlich ein gigantisches Universum, das es zu erkunden gilt.Äußerst passend begleitet durch eine orchestrale Version von Elton Johns "Rocket Man" zeigt der Trailer, wie ein Pilot der Constellation zu einer neuen Mission aufbricht und wie ein kleiner Junge davon träumt, selbst einmal ins All zu fliegen.Starfield startet am 6. September 2023 auf dem PC und der Xbox Series X/S , wer die Premium Edition oder Constellation Edition vorbestellt, erhält bereits am 1. September Zugang. Direkt zum Launch ist Starfield außerdem im Game Pass für PC und Konsole enthalten.