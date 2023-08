Windows 11 testet neues OOBE und Task-Manager Einstellungs-Design

Microsoft hat neue Vorschau-Versionen für Windows 11 veröffentlicht. Während es im Dev-Kanal kaum nennenswerte Änderungen gibt, startet im Canary-Kanal ein Out of Box Experience-Update und eine neue Einstellungsseite für den Task-Manager.

Paralleler Test mehrerer OOBE-Optionen

OOBE-Erfahrungen

Wenn Sie während der OOBE auf der Seite "Let's Customize Your Experience" die Option "Development Intent" wählen, wird Dev Home automatisch auf Ihrem Gerät gestartet, nachdem Sie sich angemeldet und den Desktop zum ersten Mal nach der OOBE-Einrichtung aufgerufen haben.

Wenn Sie während der OOBE auf der Seite "Let's Customize Your Experience" die Option "Development Intent" wählen, wird die App "Get Started" automatisch auf Ihrem Gerät gestartet, nachdem Sie sich angemeldet und den Desktop zum ersten Mal nach der OOBE-Einrichtung aufgerufen haben. Die "Get Started"-App zeigt Ihnen einen personalisierten Ablauf, der Ihnen hilft, mehr über Dev Home zu erfahren und Ihnen die Möglichkeit gibt, Dev Home zu öffnen.

Wenn Sie sich während der OOBE für die Option "Wiederherstellen" entscheiden, wird die App "Get Started" automatisch auf Ihrem Gerät gestartet, nachdem Sie sich zum zweiten Mal nach Abschluss der OOBE auf Ihrem Gerät angemeldet haben. Die App "Erste Schritte" zeigt Ihnen einen personalisierten Ablauf, der Sie über die wichtigsten Apps und Einstellungen informiert, Ihnen mitteilt, dass Windows auf Ihrem Gerät wiederhergestellt wurde und Ihnen zeigt, wie Sie auf Ihre wiederhergestellten Apps im Startmenü oder der Taskleiste zugreifen können.

Design-Übernahme

Microsoft hat im Canary-Kanal den Build 25936 veröffentlicht und dazu einen Beitrag über die wichtigsten Änderungen im Windows-Blog zusammengestellt.Wer die neue Preview ausprobiert, bekommt vor allem eine große Veränderung, die zunächst kaum auffallen sollte: Mit diesem Build testet Microsoft gleich mehrere neue Erlebnisse für die Zeit nach Abschluss von OOBE ("Out of Box Experience") aus.Dieses OOBE-Update greift, wenn man seinen PC nach einer Neuinstallation das erste Mal startet. Es geht also um die grundlegenden Einstellungen und wie Windows seine Nutzer empfängt. An Verbesserungen arbeitet das Windows-Team eigentlich mit jedem Feature-Update. Jetzt gibt es drei neue Szenarien, die ausprobiert werden. Microsoft schreibt dazu:Möglicherweise wird eines dieser drei Erlebnisse automatisch auf Ihrem Gerät gestartet, nachdem Sie OOBE abgeschlossen haben.Auch die zweite große Änderung in dem Build ist eher unauffällig. Microsoft startet die überarbeitete Einstellungsseite des Task-Managers. Diese hat nun auch das Design von Windows 11 übernommen. Das Design ähnelt dem der allgemeinen Einstellungen in Windows 11 und bietet eine übersichtlichere Nutzeroberfläche, die Kategorien in verschiedene Abschnitte unterteilt.Alle weiteren Änderungen betreffen allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Der neue Build lässt sich ab sofort ausprobieren.Im Canary-Kanal kann es jedoch anders als bei den anderen Insider-Kanälen immer noch weitere, nicht dokumentierte Änderungen geben, die sehr viel weitreichender sind als jene, die das Windows-Team mit in den Release-Notes ankündigt. Falls ihr solche Funktionen entdeckt, sendet uns doch bitte einen Hinweis dazu