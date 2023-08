Windows 11: Microsoft zieht Update zurück, das Bluescreens verursacht

Microsoft liefert regelmäßig Updates für aktuelle Betriebssysteme, doch dabei kommt es immer wieder vor, dass etwas schiefläuft. Besonders schlimm ist das, wenn es zu Bluescreens, also Abstürzen kommt. Ein solches Update hat der Redmonder Konzern nun zurückgezogen.

Gestern berichteten wir, dass es bei Intel- und AMD-Prozessoren nach der Installation des Updates mit der Nummer KB5029351 zu schwerwiegenden Problemen kommt, genauer gesagt den gefürchteten Bluescreens of Death (BSOD). Konkret gab es derartige Fehler mit Mainboards des taiwanesischen Herstellers MSI, dabei wurde den Anwendern angezeigt, dass sie angeblich einen "nicht unterstützten Prozessor" nutzen.Microsoft hat dazu ein Support-Dokument veröffentlicht, dieses bestätigt, dass das Redmonder Unternehmen entsprechende Nutzerberichte erhalten hat und die Angelegenheit untersucht. Weiter hat sich Microsoft dazu bisher nicht geäußert, allerdings berichtet Windows Latest , dass der Konzern reagierte und die Verteilung diese Updates für betroffene Geräte gestoppt hat.Das Update wird auch dann nicht angezeigt, wenn man die manuelle Überprüfung durchführt. Das optionale Update wurde also zumindest für einen Teil der Windows 11-Nutzer aus dem Verkehr gezogen. Derzeit ist nicht klar, ob das eine dauerhafte Maßnahme ist oder ob der Redmonder Konzern an einer aktualisierten Version des Updates arbeitet und dieses zu einem späteren Zeitpunkt bereitstellen wird.Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Fehler bei MSI liegt, denn gleichzeitig zu KB5029351 wurde von MSI ein BIOS-Update veröffentlicht, das die Unterstützung für die 14. Generation von Intel-Prozessoren freischaltet. Auch wenn ein Zusammenhang wahrscheinlich ist: Bestätigt ist es derzeit nicht, dass das BSOD-Problem damit in Verbindung steht.