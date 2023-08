Integritätstools: Neues Kompatibilitätsupdate für Windows 10 und 11

Microsoft hat ein überarbeitetes Zuverlässigkeitsupdate für Windows herausgegeben. Adressiert werden damit jetzt Windows 10 und Windows 11 , jeweils in den Versionen 21H2 und 22H2 in allen Editionen.

Microsoft Update Health Tools

In KB4023057 heißt es:

Die Microsoft Update-Integritätstools sind erforderlich, um Sicherheitsupdates über Microsoft Intune und Microsoft Graph zu beschleunigen.

Dieses Update sollte automatisch installiert werden, wenn Ihr Gerät mit Windows Updates-Diensten verbunden ist und automatische Updates zulässt. Wenn Ihr Gerät aufgrund von wenig Speicherplatz oder geringer Aktivität keine regelmäßigen Qualitätsupdates empfängt, kann dies verhindern, dass das Gerät die Update-Integritätstools installiert.

Wenn der Client derzeit nicht installiert ist, können Sie versuchen, eine normale Windows-Update-Überprüfung auszulösen. Alternativ können Sie Update Health Tools manuell aus dem Microsoft Download Center herunterladen und installieren.

Keine näheren Informationen zu Änderungen

Anleitungen, Tipps und Tricks

Dieses Update wird vom Windows-Team mittlerweile als Update der "Integritätstools" oder Microsoft Update Health Tools bezeichnet. Es wird in der Knowledge Base als KB-Nummer 4023057 geführt und mehrfach im Jahr überarbeitet.Vor dem Start von Windows 11 wurde KB4023057 auch als Kompatibilitätsupdate oder Zuverlässigkeitsupdate bezeichnet. Das Update ist ab sofort verfügbar und wird bereits automatisch an alle noch unterstützten Windows-Versionen verteilt.Die einzelnen Update-Pakete wurden schon vor einigen Tagen erneuert, es ist also möglich, dass ihr das Update bereits erhalten habt oder zumindest bereits über Windows-Update beziehen könnt.Die überarbeitete Version von KB4023057 steht für Endverbraucher über die automatische Windows-Update-Funktion zur Verfügung. Auch über den Microsoft Update Katalog findet man die eigenständigen Updates , der Windows Server Update Service (WSUS) wird dagegen nicht als Veröffentlichungskanal genutzt.Laut Microsoft ist das Update nicht auf Geräten erforderlich, die über Windows Server Update Services (WSUS) verwaltet werden. Dort übernehmen die Update-Dienste die Optimierung.Details zu den aktuellen Änderungen nennt Microsoft nicht. Es ist für alle Update-willigen Windowsnutzer gedacht und adressiert nur die Update-Komponenten, sodass laut Microsoft eine nahtlose "Update-Erfahrung" sichergestellt wird.Gemeint ist damit unter anderem die Ausmerzung von Fehlern, die zum Beispiel beim Überspringen von Updates auftreten könnten oder durch unvorhergesehene Kompatibilitäts-Probleme mit einzelnen Hardware- und Software-Komponenten. Das Update prüft daher vorab Hardware und Software auf Kompatibilität und bekannte Probleme sowie mögliche noch eingerichtete Update-Blockaden.